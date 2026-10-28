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Accidente de trenes
Cargas policiales contra varios manifestantes en las protestas contra Óscar Puente en Madrid
Un grupo de manifestantes, entre los que había miembros de Vox, se ha reunido junto al ministerio de Transportes protestando contra el ministro tras el trágico accidente de trenes en Toledo.
Cargas policiales en la plaza de Cibeles durante las protestas contra Óscar Puente por el trágico accidente de trenes en Urda, Toledo.
Un grupo de manifestantes, entre los que había miembros de Vox, se ha concentrado junto al ministerio de Transportes exigiendo la dimisión del ministro.
Los agentes han cargado contra algunos manifestantes en un ambiente de tensión, después de una nueva tragedia ferroviaria y a tan solo un mes de las elecciones generales.