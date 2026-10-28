Cargas policiales contra varios manifestantes en las protestas contra Óscar Puente en Madrid

Cargas policiales en la plaza de Cibeles durante las protestas contra Óscar Puente por el trágico accidente de trenes en Urda, Toledo.

Un grupo de manifestantes, entre los que había miembros de Vox, se ha concentrado junto al ministerio de Transportes exigiendo la dimisión del ministro.

Los agentes han cargado contra algunos manifestantes en un ambiente de tensión, después de una nueva tragedia ferroviaria y a tan solo un mes de las elecciones generales.