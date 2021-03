El abogado agredido en Oviedo por defender a una mujer asegura que "volvería a hacerlo"

Un abogado es agredido por intentar evitar que un hombre pegara a su pareja en la calle. El suceso ocurrió en Oviedo (Asturias). El agresor ya ha sido detenido y está a la espera de que pase a disposición judicial.

"Lo que iba a ser un paseo, se convirtió en una agresión desproporcionada", asegura el abogado agredido, quién prefiere mantener su anonimato.

El abogado narra que el estaba paseando por las calles de su ciudad, Oviedo, cuando "vio una situación desagradable", y continúa diciendo que "por su profesión", él está acostumbrado a ver este tipo de situaciones en el juzgado.

"Lo que quise hacer es recriminar la actitud de este señor respecto a la que pensé que era su pareja", asegura el agresor.

"Yo le dije basta ya, al acabar moví la mano y pensó que estaba llamando a la policía, y es cuando va directamente hacia mi persona y empieza a decirme qué estás mirando, ¿estás llamando a la policía?", narra el abogado.

Fue en ese momento cuando el agresor tiró al suelo el móvil del abogado y comenzó a agredir al abogado, que ha afirmado que "volvería a hacerlo".

"Ella no hace nada, son unas personas que pasan por la calle las cuales me socorren y me ayudan", comenta y reconoce que lo que más le duele "es esa omisión de socorro".

"Yo confío en la justicia, que va a hacer lo que siempre se ha hecho, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que han actuado rápidamente y procediendo a la detención del agresor", admite.