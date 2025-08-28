Concha, de 79 años, víctima de la banda que robaba a ancianos haciéndose pasar por técnicos de teleasistencia

Concha, una vecina de Barbate de 79 años, nunca pensó que abrir la puerta de su casa para atender a un supuesto técnico de teleasistencia terminaría en uno de los sustos más grandes de su vida. Ella es una de las víctimas de la organización criminal desarticulada por la Guardia Civil en Cádiz, que se dedicaba a estafar y robar a ancianos simulando ser revisores del servicio de teleasistencia.

El engaño: "interferencias" con el botón de teleasistencia

Durante varios días, los delincuentes llamaron a Concha advirtiéndole de que su botón de teleasistencia estaba roto. El 31 de julio, uno de ellos se presentó en su casa con la excusa de arreglarlo. Concha, confió en él y le dejó entrar.

El falso técnico le aseguró que ciertos objetos metálicos interferían con el aparato. Primero le pidió las joyas, después los billetes "porque las bandas metálicas también estorbaban la señal". Así, engaño tras engaño, consiguió que la mujer le entregara todo su oro y 3.600 euros en efectivo, dinero que ella tenía reservado, entre otras cosas, para ir al dentista.

El momento del robo y la huida

Cuando Concha se dio cuenta de la estafa, ya era tarde. El hombre salió corriendo mientras ella pedía auxilio a gritos. Varios vecinos acudieron en su ayuda e intentaron atrapar al ladrón, pero logró escapar. Sin embargo, la Guardia Civil consiguió identificarlo y lo vincularon con otros casos similares en la provincia.

Concha finalmente ha recuperado el dinero y parte de las joyas, aunque reconoce que lo más difícil será recuperar la confianza cuando llamen a la puerta de su casa.

Una banda activa en varias provincias

El caso de Concha fue clave para iniciar la operación 'Auxilium Remotum', que permitió desarticular la banda. Tres personas han sido detenidas en Chiclana de la Frontera como presuntos autores de pertenencia a organización criminal, estafa y hurto en casa habitada.

Según la Guardia Civil, los detenidos operaban no solo en Cádiz, sino también en Madrid, Toledo, Zaragoza, Segovia, Burgos, Sevilla y Córdoba. En el operativo se incautaron unos 3.000 euros en efectivo, dos vehículos, así como joyas y bisutería pendiente de identificación.

