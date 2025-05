La historia de superación de Guille tras pasar por un cáncer y sufrir acoso escolar: “De lo peor se sale, pero de la tumba no”

Con apenas 5 años le diagnostican un cáncer óseo conocido como sarcoma de Ewing. A partir de ahí, la vida de Guille no volvió a ser la misma. Casi una década de operaciones, visitas al médico y una continua incertidumbre.

En total, este joven malagueño que ahora tiene 16 años ha pasado por 21 intervenciones, entre ellas la amputación de una pierna y diversos procesos de quimioterapia. Un duro periodo cuyo dolor se vio intensificado cuando al regresar al colegio comenzó a sufrir acoso escolar: “Él no quería contarlo. Tenía miedo y temía preocuparnos más, pero también veíamos que tenía un comportamiento raro”, recuerda su madre, Tati Macías.

Cuando cursaba 3º de ESO, Guille decidió sincerarse con sus padres. Les contó que estaba siendo víctima de acoso por parte de un grupo de compañeros que se burlaban de él a diario, le pegaban e insultaban tanto en clase como a través de las redes sociales. “Mi hijo llegó a plantearse el suicidio, pero no lo hizo porque no quería defraudar a nadie, ni hacernos pasar por ese sufrimiento”, reconoce su madre.

Ahora cuenta su historia para animar a otros a denunciar

Después de años sin publicar nada en redes sociales por miedo a recibir insultos, hace unos meses Guille ha decidido utilizar ese altavoz para ayudar a jóvenes que puedan estar pasando por su misma situación: “Si estás siendo acosado no tengas miedo, comunícalo y exprésalo. No estás solo, no puedes dejarlo dentro. Hay medidas para salir de ahí porque de lo peor se sale, de lo que no se puede salir es de la tumba”, afirma tajante este joven en una de sus últimas publicaciones en TikTok.

“Lo del bullying ha sido demasiado duro. Porque el cáncer nos ha tocado y no podíamos hacer nada, pero el acoso sí podría haberse evitado”, continúa Tati.

Actualmente, Guille ha sido dado de alta como paciente oncológico después de casi diez años. También, decidió cambiar de centro escolar y recuperar, por fin, la normalidad que tanto necesitaba. Este curso se ha matriculado en un Grado Medio de Cocina porque su ilusión desde pequeño es ser cocinero: “Con todo lo que ha vivido sigue esforzándose por cumplir sus sueños”, asegura orgullosa su madre.

La historia de Guille, de lucha y superación, protagoniza ahora un documental llamado ‘Diario de un viaje”. Producido por Essential Films y dirigido por Antonio Martín, este proyecto audiovisual es un homenaje a la valentía de este joven. “No es un documental para dar pena. Todo lo contrario, es un mensaje de esperanza para aquellas personas que puedan estar pasando por una situación parecida: si me tocan esas cartas, vamos a jugar la partida. Es un empujón para todo aquél lo necesite”, puntualiza Macías.

