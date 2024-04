Galicia

La historia del pequeño Tiago: no puede ir de excursión con su clase por la falta de un autobús adaptado

Un bus en el que poder viajar con una silla de ruedas. La petición no parece tan complicada, pero el colegio de Porto do Son (A Coruña) donde estudia Tiago no consigue que ninguna compañía de transporte les facilite uno.