Los jubilados de Santutxu vuelven a cantar bingo: "¡La sala estaba hasta la bandera!"

"La sala estaba hasta la bandera. Estamos encantadas de volver a jugar". Gloria, Iluminada, Goyo, Lorenzo y muchos otros jubilados del centro Bonaparte de Santutxu en Bilbao han vuelto a ocupar las mesas de la sala de bingo y a apostar veinte céntimos el cartón por partida como lo hacían todos los lunes. A pesar de que la reforma legal que permite el bingo social sigue tramitándose, los jubilados bilbaínos han decidido volver a encender el panel electrónico y recuperar sus partidas. "Los demás centros lo estaban haciendo y nosotros no íbamos a ser menos" asegura Iluminada, presidenta del centro. Llevan siete meses sin jugar.

A finales de febrero agentes de la Ertzaintza accedieron al local y les dijeron que no se podía jugar con dinero y que si lo hacían de nuevo podrían enfrentarse a multas de hasta 60.000 euros. Una casa de apuestas les había denunciado por "ánimo de lucro".

La indignación e incredulidad de los jubilados y de sus familias fue enorme. Todos aseguran que el bingo "es un entretenimiento que les saca de casa y les hace relacionarse".

El susto y el disgusto inicial , "¿cómo pueden decir que veinte céntimos es ánimo de lucro?", dio paso a una batalla política y mediática. En abril el Partido Popular presentó una propuesta para modificar la Ley del Juego en Euskadi en el Parlamento Vasco. El objetivo era dotar de seguridad jurídica a las personas que juegan al bingo con cantidades simbólicas. "Queremos devolver la tranquilidad a los mayores y a todas las entidades sin ánimo de lucro, sociales, sociosanitarias, de ocio y tiempo libre, donde es evidente que no hay explotación económica", explicó Ainhoa Domaica, parlamentaria del PP en la Cámara Vasca.

Más que un juego

Más de doscientos jubilados desfilan desde hace años por la sala de bingo del centro Bonaparte dos días a la semana. Cada partida dura hora y media y pagan veinte céntimos el cartón. "Con un euro nos tiramos toda la tarde" , dice Gloria. "Venimos muy contentas, para algunas el bingo es la única ilusión que tienen en toda la semana" asegura Iluminada. Los beneficios del bingo son incuestionables para estos mayores de Bilbao. Se relacionan, huyen de la soledad y les ayuda a mejorar cognitivamente, "es una forma de socializar, te pones al día con las amiga, tienes la mente despejada y esto es impagable".

Otras comunidades autónomas

La modificación de la Ley del Juego en el País Vasco se encuentra en los últimos trámites y se aprobará antes de finalizar el año. Desde el Observatorio Vasco del Juego advierten de que es muy importante definir muy bien la frecuencia, el precio y los espacios permitidos.

En Galicia se permite jugar en residencias y centros de mayores siempre y cuando no se superen las cuatro sesiones al mes. En Madrid, en cambio, se prohíbe apostar dinero.