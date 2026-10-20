La huelga de médicos deja en vilo a un bebé de cinco meses que esperaba una resonancia en Fuerteventura

La huelga indefinida de médicos en Canarias tiene consecuencias que van más allá de las consultas y los quirófanos. En el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, en Gran Canaria, una familia de Fuerteventura espera desde el pasado viernes que su bebé, de apenas cinco meses, pueda someterse a una resonancia magnética necesaria para avanzar en el estudio de un problema neurológico.

El pequeño fue trasladado en avión medicalizado desde Fuerteventura, donde el hospital de referencia no dispone de los recursos necesarios para realizar esta prueba. La familia confiaba en completar el estudio y regresar a casa, pero la situación se ha complicado después de que la resonancia prevista para este lunes no pudiera llevarse a cabo, debido los parones médicos.

El bebé está siendo estudiado por presentar una fontanela abombada de forma intermitente, una circunstancia que requiere continuar con las pruebas indicadas por los especialistas. La demora mantiene a sus padres pendientes de una nueva fecha y sin saber cuándo podrán volver a su isla.

Una resonancia aplazada sine die

La familia había recibido la indicación de que la prueba se realizaría a primera hora del lunes. Por ese motivo, el pequeño permaneció en ayunas desde la noche del domingo. Sin embargo, cuando llegó el momento, los padres recibieron la noticia de que no podían hacerle la resonancia.

La siguiente posibilidad que les trasladaron fue este martes, aunque la familia teme que vuelva a aplazarse. Incluso les han planteado la opción de regresar a Fuerteventura sin completar el estudio y volver a Gran Canaria la próxima semana, siempre que haya personal disponible.

Mientras tanto, el bebé continúa ingresado y sus progenitores se organizan para acompañarlo. Uno permanece con el pequeño en la planta hospitalaria y el otro espera en el exterior. La posibilidad de buscar alojamiento tampoco resulta sencilla, ya que supondría adelantar un dinero que no tienen disponible. La familia también tiene otro hijo de cinco años, cuya atención y desplazamientos se han convertido en una dificultad añadida durante estos días.

Buscar alojamiento en otra isla, un gasto inasumible

La espera no solo está afectando a la familia en el plano emocional. También está suponiendo un esfuerzo económico importante. Estos padres debe afrontar gastos de manutención y desplazamientos en Gran Canaria mientras intenta resolver una situación médica que no depende de ellos.

Tuvieron que pagar el billete de su hijo mayor y están recurriendo al transporte público para desplazarse y poder ducharse. A estas dificultades se suma el impacto laboral. La madre asegura que los días fuera de casa están perjudicando el desarrollo de su propia empresa de limpieza, precisamente cuando intentaba sacarla adelante.

La familia también cuestiona las dificultades para acceder a las compensaciones por los desplazamientos sanitarios ya que todavía no les han aclarado nada.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias actualizó en julio las ayudas para pacientes que deben recibir asistencia sanitaria en una isla distinta a la de su residencia y sus acompañantes. Las dietas de manutención pasaron de 37,40 a 39 euros por persona y día, mientras que la ayuda para alojamiento aumentó de 65,97 a 106,94 euros diarios. Ambas partidas suman 145,94 euros por persona y día.

Sin embargo, estas compensaciones no evitan que las familias tengan que afrontar los gastos de su estancia, una dificultad especialmente relevante cuando el tiempo de permanencia depende de pruebas que se aplazan.

El Hospital alega que coordina los recursos

Desde el Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias señalaron este lunes que el bebé está siendo valorado por los servicios especializados y que, pese a la huelga, se están coordinando los recursos necesarios para realizar las pruebas pertinentes. Según las mismas fuentes, durante la mañana se pudieron llevar a cabo las primeras.

El sindicato médico lamenta casos como este, pero defiende el derecho a huelga

El presidente del Sindicato Médico Canario CESM Canarias, Eric Alberto Álvarez Morales, ha lamentado que se produzcan situaciones como la de esta familia, aunque ha defendido el derecho de los facultativos a secundar la huelga. Álvarez ha reclamado responsabilidades al Servicio Canario de la Salud (SCS) y ha insistido en que debe garantizar los servicios mínimos sin menoscabar el derecho de los profesionales a la protesta.

Asimismo, ha denunciado presuntas presiones de algunos jefes de servicio hacia los médicos que secundan los paros. Según los datos del sindicato, el seguimiento de la huelga se sitúa en torno al 60%.

La huelga indefinida continúa sin acuerdo entre los representantes de los facultativos y el Servicio Canario de la Salud. La próxima reunión está prevista para el 31 de octubre, con la intención de acercar posturas y alcanzar una solución al conflicto.

Álvarez ha asegurado que mantiene la disposición a negociar y ha reprochado la falta de contacto por parte de la Administración sanitaria. “Que me llamen, aunque sea de madrugada. Los médicos estamos acostumbrados a hacer guardias por la noche y estaremos dispuestos a hablar. Pero nadie me ha llamado”.