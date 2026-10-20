Los 700 habitantes de Santa Eufemia, Córdoba, se quedan sin banco al cerrar la única sucursal del pueblo

Santa Eufemia, un pequeño municipio de la provincia de Córdoba que no alcanza los 700 habitantes, se quedará desde febrero sin su única oficina bancaria. Kutxabank ha comunicado oficialmente al Ayuntamiento su decisión de cerrar la sucursal que presta servicio en la localidad, una medida que dejará a sus vecinos sin atención presencial en una entidad bancaria. "Cada vez perdemos más prestaciones. Nos quieren quitar todas las cosas", reclamaba Lázaro, vecino del pueblo.

El alcalde, Antonio Castillejo, ha trasladado la noticia a los ciudadanos a través de un bando municipal, después de mantener una reunión con representantes de la entidad financiera. Según la información facilitada al Consistorio, el cierre responde a "ajustes internos" de Kutxabank.

El anuncio ha provocado el rechazo del Ayuntamiento, que considera que la desaparición de este servicio perjudica especialmente a las personas mayores y a los colectivos más vulnerables, para quienes realizar gestiones bancarias por internet o desplazarse a otras localidades puede suponer una dificultad añadida. "Supone un trastorno terrible porque gestionamos todo el cobro de pensiones y demás a través del banco. Somos una población mayor y, a nivel digital, estamos muy atrasados", relata una vecina indignada.

El Consistorio asegura que intentó buscar alternativas para evitar el cierre y se ofreció a colaborar con la entidad, negociar posibles soluciones y poner a disposición todos los recursos que estuvieran a su alcance para mantener la sucursal abierta.

Sin embargo, Kutxabank ha trasladado al Ayuntamiento que la decisión de clausurar la oficina es firme y que no existe margen de negociación para garantizar su continuidad. De momento han concedido únicamente prorrogar hasta febrero la apertura de la sucursal sólo un día a la semana. El Consistorio lamenta que la entidad haya adoptado esta medida de forma unilateral, sin posibilidad de alcanzar un acuerdo que permita mantener la atención presencial.

Podrán seguir usando el cajero

Pese al cierre de la sucursal, los vecinos podrán seguir utilizando el cajero automático que permanecerá operativo en el municipio. Este servicio permitirá realizar operaciones básicas, como retirar dinero en efectivo, sin necesidad de desplazarse fuera de Santa Eufemia.

No obstante, el mantenimiento del cajero no evitará la pérdida de la atención personal para otras gestiones bancarias que requieran acudir a una oficina.

El alcalde ha asegurado que el Ayuntamiento continuará buscando fórmulas institucionales para minimizar las consecuencias del cierre y garantizar que los habitantes de Santa Eufemia mantengan el mejor acceso posible a los servicios financieros.

La clausura de esta sucursal supone un nuevo obstáculo para los vecinos de una pequeña localidad rural, que perderán un servicio cotidiano esencial y tendrán que recurrir a otras alternativas para realizar determinadas operaciones bancarias.