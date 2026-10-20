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Limpieza urbana

Tarragona analiza el ADN de las heces de perro para identificar y multar a sus dueños

El Ayuntamiento ya cuenta con muestras genéticas de 2.500 animales y ha comenzado a recoger deposiciones en la vía pública para localizar a los propietarios que no las retiran.

Paseando al perro

Paseando al perro antena3.com

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Diana Mora
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Tarragona ha puesto en marcha un sistema para combatir uno de los problemas más habituales de limpieza urbana: los excrementos de perro abandonados en las calles. El Ayuntamiento ha comenzado a analizar muestras recogidas en la vía pública para identificar a los animales mediante su ADN y sancionar a los propietarios responsables.

La iniciativa se apoya en un censo genético obligatorio que comenzó en febrero y que ya incluye a unos 2.500 perros, aproximadamente una cuarta parte de los que se calcula que viven en la ciudad. Esta base de datos permite comparar el material genético de las deposiciones con el de los animales registrados.

Cuando los análisis confirman una coincidencia, el consistorio puede identificar al perro y a su propietario para tramitar la correspondiente sanción, que se sitúa en 100 euros por dejar los excrementos en la calle.

Un análisis genético para localizar a los infractores

La recogida de muestras corre a cargo de un técnico de la empresa ADN Canino y un agente de la Guardia Urbana. El procedimiento consiste en tomar una pequeña muestra de las heces con un bastoncillo y conservarla en un tubo con un líquido especial para mantener el ADN.

Cada muestra queda identificada y documentada mediante un acta policial en la que figuran la fecha, la hora y el lugar de recogida, además de una fotografía. Una vez finalizado el proceso, los servicios municipales limpian la zona.

En el laboratorio, las muestras se someten a técnicas como la PCR y la electroforesis capilar, que permiten obtener el perfil genético del animal. Aunque el análisis suele tardar unos 21 días, el equipo espera disponer de los primeros resultados en esta fase inicial en un plazo más corto.

Un mapa de las zonas más afectadas

El sistema también permitirá actuar cuando no se encuentre una coincidencia con los perros censados. En esos casos, las muestras servirán para elaborar un mapa de calor que señale los puntos de la ciudad donde se acumulan más deposiciones. Esta información puede ayudar a detectar patrones de comportamiento y localizar zonas especialmente afectadas por el incivismo.

El objetivo municipal es mejorar la salubridad de los espacios públicos y reforzar la responsabilidad de los propietarios. La iniciativa pretende, además, facilitar la identificación de quienes incumplen su obligación de recoger los excrementos de sus mascotas.

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