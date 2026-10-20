Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 20 de octubre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Pedro Sánchez visita la zona cero, mientras la DANA Adam da sus últimos latigazos durante la jornada de este martes

La DANA Adam

Esta pasada noche y madrugada, han sido las calles de la Vega Baja alicantina las que se han convertido en ríos. Oliva ha quedado sumergida en el agua, tras el paso de Adam. La Generalitat ha levantado el confinamiento de todos los municipios. Hoy toca evaluar los daños de Adam en esa zona y, esta mañana, lo peor se centra en Baleares.

Las consecuencias

El temporal ha dejado unos dos mil evacuados. La DANA Adam se ha cobrado la vida de 5 personas y los rescates se han llevado a cabo de todas las formas posibles, por aire, en lancha, sobre tablas de kite surf...

Diferencias en la gestión con respecto a hace dos años

Hasta cinco veces han sonado los teléfonos de los valencianos. Cinco alertas con instrucciones. No sólo eso, se han celebrado varios CECOPIS y la coordinación entre las distintas administraciones ha funcionado. Diferencias con la gestión de la trágica DANA de hace dos años que se cobró la vida de 233 personas.

Pedro Sánchez visita la zona cero del temporal

Sánchez viajará a la zona cero. Acudirá a Oliva junto a los ministros Sara Aagesen, Marlaska y Morant. En esta visita Sánchez acudirá al Puesto de Mando Avanzado y se reunirá con los alcaldes de los municipios afectados para conocer los daños de la DANA.

El PSOE, "el partido del amor"

El PSOE sigue enfrascado en su campaña del amor. Lo último, esta recomendación musical de Sánchez. Una canción de Rosalía. Dice que es cautivadora y llena de amor. Poco antes en Valladolid Sánchez se mostró convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones.

España registra 1.775 fallecidos en accidentes de tráfico en 2025, diez menos que el año anterior

Estado del tráfico en la A-2, carretera de Barcelona, en dirección salida de Madrid

Publicidad

Sociedad

Una mujer limpiando los estragos de Adam

Última hora de la DANA Adam, en directo: Hallan muerto a un agricultor en la marjal de Pego-Oliva y ascienden a seis las víctimas mortales por el temporal

Alcaldesa de Piles, hablando del temporal

Cristina Fornet, alcaldesa de Piles, sobre el temporal: "No hemos aprendido lo suficiente de la DANA de hace dos años"

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

Noticias de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Pulpo en una acera de Oliva
DANA Adam

VÍDEO: La fuerza del agua de la DANA Adam arrastra a un pulpo hasta una acera de Oliva

Rescates en la DANA en Valencia en 2024
Dana Adam

El paso de Adam revive el fantasma de la DANA en Valencia de hace 2 años, pero corrige errores del pasado

Efemérides de hoy 20 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de octubre?
Efemérides

Efemérides de hoy 20 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 20 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 20 de octubre de 2026 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Dos residentes abandonan la playa de Bellreguard (Valencia) por una calzada inundada este lunes por la DANA Adam
DANA Adam

La DANA Adam deja cinco víctimas mortales, desbordamientos y cortes de carreteras en Valencia, Alicante, Baleares y Cataluña

La alerta es máxima en el litoral sur de Valencia y en el litoral norte de Alicante. El ES-alert ha vuelto a sonar. Las clases se han tenido que suspender de nuevo. Estamos en el peor momento de la DANA Adam.

Estado del tráfico en la A-2, carretera de Barcelona, en dirección salida de Madrid

España registra 1.775 fallecidos en accidentes de tráfico en 2025, diez menos que el año anterior

Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo.

Condenado a 18 años de cárcel por agredir sexualmente a una menor cuando tenía 11 años

Cambio de hora

Por qué cambiamos la hora en España dos veces al año

Publicidad