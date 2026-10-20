Noticias de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Pedro Sánchez visita la zona cero, mientras la DANA Adam da sus últimos latigazos durante la jornada de este martes

La DANA Adam

Esta pasada noche y madrugada, han sido las calles de la Vega Baja alicantina las que se han convertido en ríos. Oliva ha quedado sumergida en el agua, tras el paso de Adam. La Generalitat ha levantado el confinamiento de todos los municipios. Hoy toca evaluar los daños de Adam en esa zona y, esta mañana, lo peor se centra en Baleares.

Las consecuencias

El temporal ha dejado unos dos mil evacuados. La DANA Adam se ha cobrado la vida de 5 personas y los rescates se han llevado a cabo de todas las formas posibles, por aire, en lancha, sobre tablas de kite surf...

Diferencias en la gestión con respecto a hace dos años

Hasta cinco veces han sonado los teléfonos de los valencianos. Cinco alertas con instrucciones. No sólo eso, se han celebrado varios CECOPIS y la coordinación entre las distintas administraciones ha funcionado. Diferencias con la gestión de la trágica DANA de hace dos años que se cobró la vida de 233 personas.

Pedro Sánchez visita la zona cero del temporal

Sánchez viajará a la zona cero. Acudirá a Oliva junto a los ministros Sara Aagesen, Marlaska y Morant. En esta visita Sánchez acudirá al Puesto de Mando Avanzado y se reunirá con los alcaldes de los municipios afectados para conocer los daños de la DANA.

El PSOE, "el partido del amor"

El PSOE sigue enfrascado en su campaña del amor. Lo último, esta recomendación musical de Sánchez. Una canción de Rosalía. Dice que es cautivadora y llena de amor. Poco antes en Valladolid Sánchez se mostró convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones.