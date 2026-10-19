Tres muertos y seis hospitalizados en la llegada de un cayuco a El Hierro

La ruta mas peligrosa del mundo, en lo que a migraciones se refiere, vuelve a cobrarse tres nuevas vidas. Ha ocurrido este domingo en una embarcación que se dirigía a la isla canaria de El Hierro. Salvamento Marítimo ha escoltado la pasada madrugada hasta La Restinga a un cayuco que fue localizado navegando al sur de la isla con de 131 personas migrantes a bordo.

Cuando los efectivos de la Salvamar Diphda llegaron hasta ellos confirmaron que había tres personas fallecidas. Esta embarcación los escoltó hasta el muelle, donde se organizó la evacuación de otras seis personas a centros sanitarios de la isla, con heridas de gravedad.

Entre los ocupantes del cayuco viajaban 25 mujeres y ocho menores.

Llegan más de 300 personas en el último fin de semana

Es el cierre de un fin de semana trágico en el que han llegado a las islas 356 personas a bordo de cuatro embarcaciones, tres de ellas a la isla de El Hierro y una a Lanzarote. La primera llegó el viernes por la mañana tras ocho días de navegación desde Gambia. A bordo viajaban 77 personas entre las que se encontraban siete menores y cinco mujeres. Ese mismo día alcanzaron la costa herreña 109 personas a bordo de una embarcación que fue localizada muy cerca de la isla. El sábado los servicios de Salvamento Marítimo rescataron a 26 millas al noreste de Arrecife en Lanzarote a 41 personas que viajaban en una patera. Fue necesaria la colaboración del helicóptero Helimer y de un buque mercante que se encontraba en la zona hasta la llegada de la Salvamar Al Nair.

La última de las embarcaciones llegó la madrugada del domingo y cerraba un fin de semana con un balance trágico de tres fallecidos y seis personas hospitalizadas.

Según los datos del Ministerio del Interior, la llegada de migrantes por vía marítima hasta Canarias se ha reducido hasta el 15 de octubre en un 33,5 % con respecto al mismo periodo del año pasado. Hasta esa fecha han llegado a las islas un total de 8.970 personas frente a los casi 13.500 de 2025.

En lo que va de octubre ya se acumulan un total de 2.368 personas, incluyendo los rescatados este fin de semana.