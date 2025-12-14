Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El momento en el que un hombre ha evitado que hubiera más muertos durante el tiroteo en Bondi Beach, en Sídney

Un héroe anónimo logra quitarle el arma por la espalda a uno de los atacantes, evitando que el número de víctimas mortales no haya sido mayor a 12.

Marta Alarcón García
Publicado:

Este domingo una tragedia sacudía Bondi Beach, uno de los lugares más emblemáticos de Sídney, cuando varios disparos sorprendían a los bañistas que trataban de huir de la playa, dejando 12 fallecidos.

El ataque comenzó cerca de las 18:45 hora local, durante una celebración judía en un parque próximo, cuando tres individuos armados dispararon indiscriminadamente contra los asistentes y los bañistas, provocando el pánico generalizado y obligando a las personas a correr para salvar sus vidas. El gobierno local ha confirmado que el suceso es "un ataque terrorista dirigido contra la comunidad judía", se trata del peor tiroteo en Australia, de las últimas tres décadas.

El balance oficial de las autoridades indica 12 muertos y 29 heridos, entre ellos dos policías. Una cifra que podría haber sido mayor si no llega a ser por un héroe anónimo, que totalmente desarmado, lograba quitarle el arma a uno de los atacantes. El hombre, cuya identidad aun no ha sido desvelada, conseguía agarrar a uno de los atacantes por la espalda, y quitarle el arma, a pesar de que el segundo atacante siguiera disparando desde otro lado.

Tras quitarle el arma, el "héroe anónimo" apuntaba con la escopeta que le había cogido al atacante, y luego la dejaba en el suelo. El atacante, por su parte, salía huyendo y comenzaba a andar hacia la posición en la que se encontraba el segundo autor de lo ocurrido.

En medio de la conmoción y el dolor, la historia de este civil demuestra que incluso en los instantes más peligrosos, un acto de valentía puede marcar la diferencia y salvar vidas, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para toda Australia.

"Las balas han sonado durante 15 minutos seguidos"

Antena 3 Noticias ha entrevistado a varios españoles que se encontraban en el lugar de los hechos; por un lado Aimar Bayón ha relatado que: "Se escuchaban muchos disparos a la vez, no era uno y después otro, sino muchos a la vez, y han estado sonando las balas durante 15 minutos seguidos. Yo me he subido a una colina, y ahí me he podido resguardar en la casa de unos australianos".

Según otra testigo que se encontraba en Sídney: "Los disparos parecían fuegos artificiales, nunca te imaginas que vas a vivir una situación así. La gente salía corriendo, incluso los policías derrapaban y salían con chalecos antibalas".

