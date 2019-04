Una herida en el Madrid Arena: "Los policías se rieron de nosotras y nos llamaron borrachas"

Una joven que resultó herida en la tragedia del Madrid Arena ha explicado en el juicio que desde que se produjo la avalancha, se sintió abandonada por la organización y por la Policía Municipal, a la que pidió ayuda: "Los policías se rieron de nosotras y dijeron 'estas son dos borrachas'".

Selma Al-Hamouti ha sido la quinta de los ocho testigos en declarar en la vista oral que se celebra en la Audiencia Provincial de Madrid sobre la tragedia ocurrida en el Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012, en la que murieron cinco chicas. Ha explicado que ella y su amiga iban al baño cuando se quedaron atrapadas en el pasillo.

"Me movía según se movía la ola de gente", ha agregado. "Empecé a escuchar un montón de gritos y de voces que decían: socorro, ayuda, no puedo respirar, sacadme de aquí", ha añadido, hasta que en un momento dado vio que la cara de su amiga "se estaba poniendo morada, estaba cambiando de color" mientras la decía que "estaba literalmente flotando".

Fue en ese instante cuando la joven pensó: "O salía de ahí como sea o algo malo iba a pasar". Entonces, ha dicho que vio a un chico abrirse paso entre la gente gritando y moviendo a todas las personas, incluida a ella que tuvo que tomar una decisión: "O soltaba a mi amiga o me rompía el cuello". Una vez logró salir de la avalancha, se encontró de nuevo con su amiga.

"Pero ya no con la cara morada, sino como si fuera un cadáver con la vista ida, no era consciente de nada, la cogí del brazo y me dije tengo que salir de aquí como sea", ha aseverado. Pero cuando salían, un hombre la cogió del brazo y la tiró al suelo.

"No había orden, estaba sola y tenías que buscarte la vida", ha manifestado. Un ejemplo de ello fue lo que la sucedió con la policía municipal cuando le pidieron ayuda: "Los policías se rieron de nosotras y dijeron 'estas son dos borrachas'".