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Roban el Tesoro de Villena, uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa

Las autoridades ya investigan lo ocurrido en la localidad alicantina.

magen de archivo del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (c) contemplando el Tesoro de Villen

magen de archivo del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (c) contemplando el Tesoro de Villen EFE

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El Tesoro de Villena, compuesto principalmente por piezas de oro, ha sido robado en la madrugada de este jueves. Se trata de uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa y estaba en el museo de la localidad alicantina. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido. Fue a eso de las 5:16 horas cuando ocurrieron los hechos.

Los ladrones han llegado en varios coches y han entrado por la ventana. Todo ha quedado grabado.

Tiene 11 cuencos, 28 brazaletes y tres botellas; además de tres botellas de plata, dos piezas mixtas de ámbar y oro y otra de hierro y oro, y un último brazalete de hierro. Se han llevado todo, excepto tres vasijas de plata, un brazalete, parte de los adornos del bastón. Había cuatro coronas, solo ha quedado una. El tesorillo y la arracada están intactos.

El MUVI detalla en su web que se trata del conjunto de vajilla áurea más importante de la Edad del Bronce, junto con los tesoros de las tumbas reales de Micenas, en Grecia.

Descubierto en diciembre de 1963

El arqueólogo José María Soler y sus colaboradores lo descubrieron en diciembre de 1963 en el interior de una vasija oculta en el lecho de una rambla en el término municipal de Villena, una localidad de unos 35.000 habitantes ubicada en la comarca del Alt Vinalopó, en el interior norte de la provincia de Alicante.

La primera pieza

La primera pieza se descubrió en octubre de 1963: un brazalete que no se pudo identificar en su momento como joya, entre la tierra que se había extraído de la Rambla del Panadero, en la villenense sierra del Morrón.

Entre el material que se había depositado para una obra en la calle Ferriz se vio ese brazalete aunque en un primer momento pensaron que podía ser una pieza del motor de un camión. El capataz de la obra, Ángel Tomás, lo dejó expuesto a la espera de que alguien viniera a buscarlo, confundido como un cojinete de camión, pero acabó en manos del joyero local Carlos Miguel Esquembre, quien recurrió al ojo experto del director del Museo Arqueológico Municipal, José María Soler.

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