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Noticias de hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 27 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 27 de agosto de 2026 | Antena 3 Noticias

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La tensión escala posiciones en Ceuta con una nueva jornada de manifestaciones en la que algunos participantes han irrumpido en la playa del Trampolín provocando la intervención de los antidisturbios.

Nuevos enfrentamientos en Ceuta

Noche de máxima tensión y altercados en Ceuta. Algunos vecinos han entrado en la playa del Trampolín y han derribado los asentamientos de los migrantes. Una situación que ha estado a punto de derivar en enfrentamientos directos. La policía ha tenido que cargar y lanzar disparos disuasorios para restablecer el orden y evitar que la hostilidad se convierta, directamente, en violencia.

Sira Rego preside la conferencia sectorial de infancia

La gestión de los menores migrantes en Ceuta se pone sobre la mesa. La ministra Sira Rego preside la Conferencia Sectorial de Infancia. Una reunión a la que Vox da plantón. Los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y Extremadura no van a acudir. Y también hoy, pero en el Congreso, comparan a los ministros Mónica García, Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres para dar explicaciones de la crisis migratoria.

Llega otra patera a Cartagena

Es el momento de la llegada de una nueva patera a Cartagena. En la embarcación había medio centenar de migrantes. Es la tercera patera que llega a las costas de Murcia en los últimos días. Hechos que han reabierto el debate político sobre la vigilancia y los medios con los que cuenta la Guardia Civil para hacer frente a la presión migratoria.

Accidente de helicóptero

Un helicóptero ultraligero choca contra los cables de un teleférico que no estaba obligado a llevar balizas de advertencia. Han muerto los dos ocupantes de la aeronave. Ha sucedido en el Norte de Italia.

Exteriores confirman 4 desaparecidos españoles en Nepal

Es el momento de la riada en Nepal. Un torrente de agua se ha llevado por delante de Carreteras y casas. Todo ha quedado sepultado. Este es el rastro de destrucción que ha dejado a su paso. Los equipos trabajan para rescatar a las víctimas. La riada deja al menos 177 muertos. Hay miles de desaparecidos, más de la mitad, turistas.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

Una emboscada a cuatro militares con piedras y golpes en Ceuta deja 12 inmigrantes detenidos

Ceuta

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Sociedad

Tesoro de Villena

11 cuencos y 28 brazaletes de oro, un botón de ámbar y objetos de hierro: las 66 piezas que forman el Tesoro de Villena

Policía Nacional

Hallan el cadáver de una mujer en un trastero en avanzado estado de descomposición en Sevilla

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Liberan tras 10 días secuestrado a un hombre que permanecía retenido tras una pérdida de 500 kilos de cocaína
BARCELONA

Liberan tras 10 días secuestrado a un hombre que permanecía retenido tras una pérdida de 500 kilos de cocaína

Ceuta
Crisis migratoria

Una emboscada a cuatro militares con piedras y golpes en Ceuta deja 12 inmigrantes detenidos

magen de archivo del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana (c) contemplando el Tesoro de Villen
Alicante

Roban el Tesoro de Villena, uno de los más valiosos de la Edad de Bronce en Europa

Las autoridades ya investigan los hechos, que han quedado grabados.

Tarek Jaziri-Arjona, politólogo
Crisis migratoria

El politólogo Tarek Jaziri-Arjona sostiene que la crisis migratoria "es cuestión de saber gestionar" y "coordinación entre administraciones"

El choque entre Defensa e Interior permanece. Moncloa ha tomado partido y se ha posicionado con la versión de Marlaska, algo que ha dolido especialmente dentro del CNI. El ministro del Interior ha negado varias veces la existencia de informes o avisos ante el asalto del 30 de julio.

Ceuta

Los antidisturbios impiden un enfrentamiento entre ceutíes y migrantes en una nueva jornada de manifestaciones

Efemérides de hoy 27 de agosto de 2026: ¿Qué pasó el 27 de agosto?

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Imagen de un motorista

El casco para conducir una moto que la DGT obliga a usar desde octubre 2026

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