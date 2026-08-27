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Noticias de hoy, jueves 27 de agosto de 2026
Consulta las últimas noticias en España hoy, jueves 27 de agosto de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.
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La tensión escala posiciones en Ceuta con una nueva jornada de manifestaciones en la que algunos participantes han irrumpido en la playa del Trampolín provocando la intervención de los antidisturbios.
Nuevos enfrentamientos en Ceuta
Noche de máxima tensión y altercados en Ceuta. Algunos vecinos han entrado en la playa del Trampolín y han derribado los asentamientos de los migrantes. Una situación que ha estado a punto de derivar en enfrentamientos directos. La policía ha tenido que cargar y lanzar disparos disuasorios para restablecer el orden y evitar que la hostilidad se convierta, directamente, en violencia.
Sira Rego preside la conferencia sectorial de infancia
La gestión de los menores migrantes en Ceuta se pone sobre la mesa. La ministra Sira Rego preside la Conferencia Sectorial de Infancia. Una reunión a la que Vox da plantón. Los Gobiernos de Aragón, Castilla y León y Extremadura no van a acudir. Y también hoy, pero en el Congreso, comparan a los ministros Mónica García, Félix Bolaños y Ángel Víctor Torres para dar explicaciones de la crisis migratoria.
Llega otra patera a Cartagena
Es el momento de la llegada de una nueva patera a Cartagena. En la embarcación había medio centenar de migrantes. Es la tercera patera que llega a las costas de Murcia en los últimos días. Hechos que han reabierto el debate político sobre la vigilancia y los medios con los que cuenta la Guardia Civil para hacer frente a la presión migratoria.
Accidente de helicóptero
Un helicóptero ultraligero choca contra los cables de un teleférico que no estaba obligado a llevar balizas de advertencia. Han muerto los dos ocupantes de la aeronave. Ha sucedido en el Norte de Italia.
Exteriores confirman 4 desaparecidos españoles en Nepal
Es el momento de la riada en Nepal. Un torrente de agua se ha llevado por delante de Carreteras y casas. Todo ha quedado sepultado. Este es el rastro de destrucción que ha dejado a su paso. Los equipos trabajan para rescatar a las víctimas. La riada deja al menos 177 muertos. Hay miles de desaparecidos, más de la mitad, turistas.
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