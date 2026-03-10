Efemérides de hoy 10 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 10 de marzo?

El 10 de marzo de 2017, la Corte Constitucional de Corea del Sur destituye a la presidenta Park Geun-hye. El fallo del tribunal avala la decisión de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, organismo que votó por el cese de la dirigente en diciembre de 2016. La que fuera la primera mujer que llegaba a ser presidenta en la nación, vio como su carrera se hundía en el fango, sus cotos de popularidad eran mínimos. El proceso de destitución comenzaría tras la detención de Choi Soon-sil, amiga de la íntima de Park, a quien conoció siendo una niña en los años que su padre, Park Chung-hee, gobernaba Corea del Sur bajo una dictadura. Así, sin que Choi tuviera ningún cargo oficial, impulsó una trama de corrupción y tráfico de influencias gracias a su relación con la presidenta, hecho que llevó a la prensa a referirse a ella como “Rasputina”. El juicio político culminó con la primera destitución de un jefe de Estado en el continente asiático.

El 10 de marzo se celebra el Día de Mario, el fontanero más famoso de los videojuegos. El personaje es, en gran medida, uno de los estandartes de la industria del entretenimiento, cuenta con hasta 300 videojuegos protagonizados por él, los cuales han llegado a vender más de 825 millones de unidades. Desde sus inicios en el 'Donkey Kong' de 1981 hasta el nuevo 'Mario Kart World', el personaje ha mantenido su popularidad en la cima de una industria que cada vez es más competitiva. La fecha fue elegida por la similitud que el nombre del personaje tiene con la abreviatura del mes y día 'Mar10'.

¿Qué pasó el 10 de marzo?

1526.- Boda en Sevilla de Carlos V con Isabel de Portugal.

1876.- El inventor británico Alexander Graham Bell, mantiene su primera conversación telefónica con un ayudante que estaba en una habitación contigua.

1905.- Finaliza la batalla de Mukden entre japoneses y rusos, que había comenzado el 20 de febrero, con la victoria de Japón y elevadas pérdidas para ambas partes.

1906.- Una catástrofe minera en Courrieres, Lens (Francia) provoca más de mil mineros muertos.

1952.- El presidente cubano Carlos Prío Socarrás es derrocado por un golpe militar dirigido por Fulgencio Batista, quien asumió la Jefatura del Estado.

1959.- Comienza en Tibet una revuelta contra la ocupación china de 1951. En los días siguientes la represalia de las autoridades chinas provoca miles de muertos.

1969.- James Earl Ray se declara culpable del asesinato del líder de los derechos civiles Martin Luther King. Fue sentenciado a 99 años de prisión y murió en prisión en 1998.

1987.- El Vaticano condena la fertilización artificial humana porque toda forma de reproducción debe ser resultado del amor conyugal.

2004.- Libia suscribe el protocolo que permite a la ONU controlar sin limitaciones su programa nuclear.

2005.- El ajedrecista Gary Kasparov anuncia su retirada de la competición tras imponerse en el Torneo de Linares (Jaén).

2010.- Liberada en Mali la cooperante española Alicia Gámez tras cien días secuestrada por Al Qaeda en el Magreb Islámico.

¿Quién nació el 10 de marzo?

1452.- Fernando de Aragón, esposo de Isabel la Católica.

1760.- Leandro Fernández de Moratín, dramaturgo español.

1833.- Pedro Antonio de Alarcón, escritor español.

1844.- Pablo Sarasate, violinista español.

1936.- Joseph Blatter, expresidente de la FIFA.

1946.- José Juan Bigas Luna, director español de cine.

1981.- Samuel Eto'o, futbolista camerunés.

¿Quién murió el 10 de marzo?

1962.- Juan March, empresario y financiero español.

1999.- Oswaldo Guayasamin, pintor ecuatoriano.

2000.- Laureano López Rodó, exministro español.

2001.- Jorge Recalde, piloto de automovilismo argentino.

2007.- Ricardo Espalter, actor y comediante uruguayo.

2012.- Jean Giraud "Moebius", dibujante francés.

2017.- Roman Herzog, expresidente de Alemania.

¿Qué se celebra el 10 de marzo?

Hoy, 10 de marzo, se celebra el Día Internacional de las juezas.

Horóscopo del 10 de marzo

Los nacidos el 10 de maro pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 10 de marzo

Hoy, 10 de marzo, se celebra Santos Cayo, Víctor, Alejandro, Macario, obispo, mártires Pablo y Anecto.