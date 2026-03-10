Greenpeace despliega su 'No a la guerra' con una lona gigante en plena Puerta del Sol

La organización ecologista Greenpeace ha desplegado una lona gigante con el lema 'No a la guerra' en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. Con esta acción, la ONG busca lanzar un mensaje directo contra la escalada militar y reclamar una solución diplomática a los conflictos internacionales.

La acción se ha desarrollado cuando cuatro activistas se han descolgado por la fachada de uno de los edificios situados junto a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. En ese momento, tal y como muestran en sus redes sociales, los activistas han desplegado la pancarta.

"Perdón si nuestras palabras son extremadamente polarizantes, quizá nos ha radicalizado la decencia más básica, pero creemos que la guerra está mal. NO A LA GUERRA", publicaba Greenpeace en la red social 'Bluesky' justificado la protesta.

El lema elegido para la pancarta, 'No a la guerra', tiene además un fuerte simbolismo histórico, ya que ese mismo mensaje movilizó a millones de personas en todo el mundo en 2003 durante las protestas contra la intervención militar en Irak. Ahora lo reavivan para reclamar "respeto al derecho internacional y el regreso a la diplomacia para frenar la escalada militar en Oriente Medio".

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha subrayado que "nada justifica bombardear escuelas, hospitales o viviendas" y que este tipo de acciones "desestabilizan regiones enteras, multiplican el sufrimiento y cuestan la vida de civiles inocentes".

Desde la Comunidad de Madrid, su portavoz Miguel Ángel García Martín ha confirmado que la pancarta "ha sido retirada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su parte, ha respaldado el mensaje que luce la lona, pero ha matizado que este tipo de acciones deben hacerse "cumpliendo con las normas" y, a quien no lo haga, "se le aplicarán las decisiones correspondientes que la ley determina", concluye.

