Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Greenpeace

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' con una lona gigante en plena Puerta del Sol

Cuatro activistas se descuelgan de un edificio en la Puerta del Sol de Madrid para desplegar la pancarta con el 'No a la guerra'.

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' en plena Puerta del Sol

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' en plena Puerta del SolEuropa Press

Publicidad

Anna Martín
Publicado:

La organización ecologista Greenpeace ha desplegado una lona gigante con el lema 'No a la guerra' en la Puerta del Sol, en pleno centro de Madrid. Con esta acción, la ONG busca lanzar un mensaje directo contra la escalada militar y reclamar una solución diplomática a los conflictos internacionales.

La acción se ha desarrollado cuando cuatro activistas se han descolgado por la fachada de uno de los edificios situados junto a la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional. En ese momento, tal y como muestran en sus redes sociales, los activistas han desplegado la pancarta.

"Perdón si nuestras palabras son extremadamente polarizantes, quizá nos ha radicalizado la decencia más básica, pero creemos que la guerra está mal. NO A LA GUERRA", publicaba Greenpeace en la red social 'Bluesky' justificado la protesta.

El lema elegido para la pancarta, 'No a la guerra', tiene además un fuerte simbolismo histórico, ya que ese mismo mensaje movilizó a millones de personas en todo el mundo en 2003 durante las protestas contra la intervención militar en Irak. Ahora lo reavivan para reclamar "respeto al derecho internacional y el regreso a la diplomacia para frenar la escalada militar en Oriente Medio".

La directora ejecutiva de Greenpeace España y Portugal, Eva Saldaña, ha subrayado que "nada justifica bombardear escuelas, hospitales o viviendas" y que este tipo de acciones "desestabilizan regiones enteras, multiplican el sufrimiento y cuestan la vida de civiles inocentes".

Desde la Comunidad de Madrid, su portavoz Miguel Ángel García Martín ha confirmado que la pancarta "ha sido retirada por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado".

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por su parte, ha respaldado el mensaje que luce la lona, pero ha matizado que este tipo de acciones deben hacerse "cumpliendo con las normas" y, a quien no lo haga, "se le aplicarán las decisiones correspondientes que la ley determina", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' en plena Puerta del Sol

Greenpeace despliega su 'No a la guerra' con una lona gigante en plena Puerta del Sol

Imagen de archivo de una planta de reciclaje

Hallan el cadáver de un hombre con las piernas amputadas en una planta de reciclaje de Valencia

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Oviedo
La casa de los horrores

Comienza el juicio contra los padres que encerraron en la 'casa de los horrores de Oviedo' a sus hijos durante 4 años

Presidenta de Corea del Sur destituida
Efemérides

Efemérides de hoy 10 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 10 de marzo?

Urtasun afirma que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".
Investigación

Urtasun pide reabrir la investigación contra Julio Iglesias: "Hay presuntamente un esquema de trata"

El ministro de Cultura tacha de "terroríficos" los testimonios de las exempleadas del cantante.

'Funeral' por el CEIP Fernando Feliú
Abandono

Gerena escenifica el "funeral" de su único colegio para denunciar años de abandono

La comunidad educativa del CEIP Fernando Feliú de Gerena (Sevilla) se movilizan para exigir un nuevo centro y denunciar el deterioro de unas instalaciones que, aseguran, ponen en riesgo al alumnado.

Muere la hija de una influencer por una bacteria días antes de cumplir un año

Muere la hija de una influencer por una bacteria días antes de cumplir un año

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Vídeo: Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Publicidad