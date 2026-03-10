Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, martes 10 de marzo de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026 | Antena 3 Noticias

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Donald Trump da "prácticamente por terminada" la guerra, pero Irán no opina lo mismo.

Trump amenaza a Irán con "golpear 20 veces más fuerte"

Trump lanza una nueva amenaza a Irán si corta el flujo del petróleo. Advierte de que golpeará 20 veces más duro. Su afirmación de que la guerra está "casi terminada" ha hecho que el precio del barril baje desde los 120 dólares de ayer a los 88 de ahora.

Irán contesta que son ellos quienes determinan el "fin de la guerra"

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. La Guardia Revolucionaria acaba de asegurar que ellos son los únicos que van a determinar el final de la guerra. Continúan sus ataques con drones a los socios del Golfo.

Las medidas que se estudian

Los precios siguen subiendo y Europa empieza a hacer planes para frenarlos. En España, el Gobierno estudia medida por medida. Por su parte el PP pide bajar impuestos mientras dure la guerra.

Arranca el juicio de la casa de los horrores en Oviedo

Arranca el juicio contra los padres acusados ​​de encerrar a sus hijos. durante cuatro años. No les dejaron salir de un chalé de Fitoria, en Oviedo. Están acusados ​​de violencia psíquica y de detención ilegal. El juicio oral será a puerta cerrada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

Publicidad

Sociedad

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Oviedo

Comienza el juicio contra los padres que encerraron en la 'casa de los horrores de Oviedo' a sus hijos durante 4 años

Presidenta de Corea del Sur destituida

Efemérides de hoy 10 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 10 de marzo?

Urtasun afirma que el envío de la fragata a Chipre se produce en el marco de la "solidaridad europea".
Investigación

Urtasun pide reabrir la investigación contra Julio Iglesias: "Hay presuntamente un esquema de trata"

'Funeral' por el CEIP Fernando Feliú
Abandono

Gerena escenifica el "funeral" de su único colegio para denunciar años de abandono

Muere la hija de una influencer por una bacteria días antes de cumplir un año
MUERTE

Muere la hija de una influencer por una bacteria días antes de cumplir un año

La menor padecía una condición médica que la mantenía en riesgo constante ante cualquier virus o bacteria.

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri
AGRESIÓN HOMÓFOBA

"Esto te pasa por ser un maricón de mierda", el testimonio del joven que fue víctima de una agresión homófoba en Basauri

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Bizkaia acoge desde este lunes el juicio contra las once personas acusadas de una agresión homófoba al joven Ekain Perrino, de 23 años.

Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Vídeo: Desarticulan un grupo criminal especializado en robo de cajeros automáticos con explosivos en España

Íñigo Errejón en los Juzgados de Plaza Castilla

Admiten a trámite la segunda denuncia contra Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Noticias de hoy, lunes 9 de marzo de 2026

Publicidad