Noticias de hoy, martes 10 de marzo de 2026

Donald Trump da "prácticamente por terminada" la guerra, pero Irán no opina lo mismo.

Trump amenaza a Irán con "golpear 20 veces más fuerte"

Trump lanza una nueva amenaza a Irán si corta el flujo del petróleo. Advierte de que golpeará 20 veces más duro. Su afirmación de que la guerra está "casi terminada" ha hecho que el precio del barril baje desde los 120 dólares de ayer a los 88 de ahora.

Irán contesta que son ellos quienes determinan el "fin de la guerra"

La respuesta de Irán no se ha hecho esperar. La Guardia Revolucionaria acaba de asegurar que ellos son los únicos que van a determinar el final de la guerra. Continúan sus ataques con drones a los socios del Golfo.

Las medidas que se estudian

Los precios siguen subiendo y Europa empieza a hacer planes para frenarlos. En España, el Gobierno estudia medida por medida. Por su parte el PP pide bajar impuestos mientras dure la guerra.

Arranca el juicio de la casa de los horrores en Oviedo

Arranca el juicio contra los padres acusados ​​de encerrar a sus hijos. durante cuatro años. No les dejaron salir de un chalé de Fitoria, en Oviedo. Están acusados ​​de violencia psíquica y de detención ilegal. El juicio oral será a puerta cerrada.