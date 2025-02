Hallan el cadáver de un hombre ahorcado en el centro de Santa Cruz de Tenerife

En la madrugada de este martes, la Policía Nacional ha encontrado el cuerpo sin vida de un hombre ahorcado en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Según ha adelantado Radio Club Tenerife y han confirmado fuentes policiales a Europa Press, el cadáver apareció colgado de una estructura pública en las inmediaciones de la Alameda del Duque de Santa Elena, una de las zonas más transitadas de la capital tinerfeña.

Se ha abierto una investigación

Las primeras investigaciones indican que el cuerpo no presenta signos de violencia, lo que apunta a un posible suicidio, aunque las autoridades han abierto una investigación para esclarecer los hechos. Por el momento, no se han facilitado datos sobre la identidad de la víctima ni sobre cuánto tiempo llevaba en el lugar antes de ser hallado.

Encuentran otro cadáver en Granada

Esta misma mañana ha aparecido otro cadáver de un hombre flotando en el mar en Granada. Concretamente a unos cien metros de la orilla en el entorno del Peñón del Lobo, una zona de difícil acceso en Almuñécar. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación, y han indicado a Europa Press que el hombre, que fue hallado a las 8.30 h, llevaba su documentación personal, por lo que se ha podido conocer que era de nacionalidad sueca y que tenía 67 años.

Ha sido una patrullera de la guardia Civil quienes han trasladado el cadáver hasta una playa cercana del Puerto Deportivo de Marina del Este, antes de ser trasladado al Instituto de Medicina Legal de Granada para la realización de la autopsia. Ahora deberán de aclarar si el golpe que presenta en la cara se trata de un golpe contra las rocas de la zona en la que ha sido hallado.

No existía ninguna denuncia de desaparición ni hay ninguna persona investigada por el suceso, por lo que no se descarta la posibilidad de que la muerte se haya producido por un accidente. No obstante, se está buscando en los alrededores objetos personales del hombre que puedan ayudar a la investigación, ya que el cadáver fue encontrado descalzo.

