Un guardia civil fuera de servicio evita un atraco en Lugo: "Vi que había algo raro, paré el coche y salí"

No quiere revelar su nombre y prefiere evitar datos muy concretos para no ser demasiado reconocido. Por un lado para poder seguir realizando su trabajo sin llamar mucho la atención, por el otro, porque tampoco parece muy dado a darse importancia.

"Es nuestro trabajo, estamos acostumbrados", asegura al empezar a relatar lo que ocurrió. Aunque es cierto que normalmente lo hacen con el uniforme puesto, un compañero al lado y más herramientas a su alcance. En este caso este agente estaba fuera de servicio. Circulaba con su coche por una calle de Lugo cuando se percató que algo raro estaba ocurriendo.

Se bajó de su vehículo en medio de la calzada para intervenir

Una persona estaba forcejeando con una señora de avanzada edad en la acera. "Lo que pasó fue que esta persona intentó darle un tirón al bolso y la señora se resistió, lo agarró fuerte, y al no soltarlo la agresora le echó la mano al móvil", explica el guardia.

Él vio que algo no iba bien desde su vehículo y no dudó. Paró el coche en medio de la carretera, se bajó dejando la puerta abierta y se fue directo a por la atracadora para reducirla y evitar que la víctima sufriera ningún daño. "Me identifiqué como Guardia Civil", relata. Aún así la delincuente empezó a agredir al agente para intentar zafarse y huir del lugar, entendemos. "Intentó golpearme, me dio en los ojos y de hecho me arañó la cara", continúa.

"Al intentar reducirla me arañó la cara"

Nuestro protagonista precisó atención médica para que le revisaran las heridas, aunque no les da mayor importancia: "Cosas menores, nada serio". Y una vez más nos recuerda que es algo a lo que están acostumbrados en su profesión. "Este tipo de cosas pasan, es relativamente habitual y supongo que es algo que va con nosotros, cuando ves que está pasando algo tienes que intervenir", asegura. Estés o no de servicio, cosas de la vocación de servicio podríamos decir.

La víctima no sufrió daños y recuperó sus pertenencias

En la calle se creó cierto revuelo ya que el coche seguía en medio de la calzada y varios vecinos y curiosos se pararon a ver qué estaba pasando. El agente pudo reducir a la atracadora tirándola al suelo y esperando hasta que llegaron los refuerzos. Hasta el lugar se trasladó la Policía Nacional y la Policía Local que se hicieron cargo de situación y trasladaron a la detenida a un centro de salud en primer lugar.

La mujer atracada, por suerte, no sufrió daño alguno. Pudo recuperar sus pertenencias y se recupera del susto ya con tranquilidad.

