Las llamas devoran un barco pesquero en Galicia: los tres tripulantes han sido rescatados

Menudo susto se vivió la pasada noche en aguas gallegas, cuando pasadas las 22:00 horas un barco pesquero, que contaba con base oficial en Ondárroa y era propiedad de una empresa armadora gallega, comenzó a arder sin control a unas 8 millas al nordeste de la Estaca de Bares.

Fue el Centro de Coordinación de Finisterre el que recibió la llamada de alerta, y el que solicitó la ayuda inmediata para evacuar a tripulación de esta embarcación, bautizada con el nombre de Corvo.

Mientras el pesquero estaba siendo devorado por las llamas a toda velocidad, los tres marineros que faenaban en el lograron escapar en una balsa salvavidas, hasta ser rescatados en un primer momento por otro pesquero que trabajaba por la zona: el Río Xunco, con base en Burela, que se encontraba navegando por la zona en ese momento.

Minutos después llegó para socorrerlos el helicóptero Pesca II, del Servicio de Guardacostas de la Xunta de Galicia, quien se encargó de llevarlos hasta el puerto lucense de Celeiro (Viveiro) para ponerlos a salvo en tierra.

Una vez allí una ambulancia los trasladó de inmediato al hospital más cercano, el Hospital de A Mariña, en Burela (Lugo), donde permanecieron en observación durante varias horas.

Afortunadamente todo quedó tan solo en un susto, y a lo largo de la mañana de este martes los tres tripulantes fueron dados de alta, al no detectarse ninguna complicación en su estado de salud.

El pesquero acabó hundiéndose por completo durante la madrugada

El buque María Pita, de Salvamento Marítimo, y con base en A Coruña, fue el encargado de combatir el incendio durante toda la madrugada.

A pesar de los esfuerzos, el pesquero Corvo terminó hundiéndose sobre las 05:40 h, sin que nada se pudiese hacer por mantenerlo a flote.

Durante toda la jornada de hoy esta misma unidad ha permanecido en la zona recogiendo los restos de este naufragio, que afortunadamente tan solo ha traído consigo, además de un buen susto para sus tripulantes, daños materiales.

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