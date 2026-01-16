Un aviso de bomba y cazas escolta: el protocolo tras la amenaza falsa en el avión que aterrizó de emergencia en El Prat

Un vuelo de Turkish Airlines tuvo que aterrizar de emergencia este jueves en el aeropuerto de El Prat, en Barcelona, tras una amenaza de bomba que resultó ser una broma de mal gusto de un pasajero. El incidente se produjo cuando el avión, que cubría la ruta Estambul-Barcelona lanzó una alerta por una supuesta amenaza de bomba a bordo. Poco después, la Guardia Civil descartó cualquier riesgo y confirmó que se trataba de una falsa alarma provocada por un pasajero a través de su teléfono móvil.

Según explicó la aerolínea, el viajero creó un punto de acceso a internet y configuró el nombre de la red wifi con un mensaje que incluía una amenaza de bomba. Al detectarse el aviso, se activaron de inmediato los procedimientos de seguridad aérea previstos para este tipo de situaciones.

El vuelo TK1853 había despegado de Estambul a las 9:20 horas y fue alrededor de las 10:00 cuando se dio la alerta. La aeronave estuvo unos 20 minutos volando en círculos frente a la costa catalana antes de forzar el aterrizaje en una zona aislada del aeropuerto, mientras Protección Civil activaba el plan de emergencia Aerocat.

Despliegue de seguridad y evacuación del avión

A bordo viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes, que pudieron abandonar el avión por su propio pie una vez en tierra. Hasta el aeropuerto se desplazaron cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat de forma preventiva, además de efectivos de la Guardia Civil, Mossos d’Esquadra, Policía Nacional y Policía Local de El Prat.

La situación provocó también la movilización de aviones de combate tanto del Ejército del Aire español como de la fuerza aérea francesa, que escoltaron a la aeronave durante parte de su trayecto como medida preventiva ante un posible riesgo de explosión. El delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, informó a través de la red social X de que la Guardia Civil había descartado "cualquier riesgo" y agradeció la rápida actuación de los cuerpos de seguridad, confirmando que la alerta había sido desactivada.

El origen de la broma y la investigación

La aerolínea ha anunciado su intención de denunciar al pasajero responsable. Según la investigación, el autor de la broma configuró una red wifi con el nombre "tengo una bomba que explotará a las nueve y media". Una pasajera que vio el mensaje alertó a la tripulación, lo que desencadenó la activación inmediata de los protocolos antiterroristas.

Al tratarse de un punto de acceso compartido, cualquier pasajero con el wifi activado podía ver el mensaje en su dispositivo. Cuando la Guardia Civil trató de identificar al autor, este ya había cambiado el nombre de la red.

Técnicos especializados en desactivación de explosivos registraron tanto el avión como a los 155 ocupantes, además de realizar un análisis forense de la aeronave y de las maletas en la bodega. La unidad canina también inspeccionó el aparato, descartando la presencia de cualquier artefacto explosivo.

Consecuencias legales para el responsable

Los pasajeros permanecieron cerca de cuatro horas en una sala de crisis del aeropuerto mientras se completaban las comprobaciones y se trataba de identificar al responsable de la falsa amenaza. La Guardia Civil continúa trabajando para localizar al autor de la broma.

En caso de ser identificado, podría ser imputado por un delito de falsa amenaza de bomba, con el agravante de haber afectado al tráfico aéreo y activado protocolos antiterroristas. Este tipo de delito puede conllevar penas de entre tres y dieciocho meses de prisión.

