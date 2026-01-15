Un avión de Turkish Airlines aterriza de emergencia en El Prat por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba ha obligado a un avión de Turkish Airlines a realizar un aterrizaje de emergencias en el Aeropuerto de El Prat, en Barcelona. En concreto, el vuelo afectado fue el TK1853 que despegó desde Estambul a las 09:22 horas, con media hora de retraso según Flight Radar. A bordo viajaban 148 pasajeros y siete tripulantes. Según ha informado Protección Civil todos bajaron por su propio pie del avión, que ha sido derivado a una zona de seguridad para su estacionamiento.

La Guardia Civil ha descartado que la amenaza de bomba sea real, a falta de efectuar los últimos registros.

La alerta por amenaza de bomba se recibió pasadas las 10:00 horas de esta mañana y hasta la zona se habrían desplazado, de forma preventiva, cinco dotaciones de los Bomberos de la Generalitat. Según el registro de Flight Radar, la aeronave ha volado en círculos durante unos 20 minutos frente a la costa catalana antes de proceder al aterrizaje.

Aena a través de su perfil en la red social X ha informado de que tras lo ocurrido, alrededor de las 11:00 horas, el aeropuerto funciona con "normalidad" y que las Fuerzas de Seguridad están evaluando la situación. Por su parte, los Mossos también en su perfil de X han informado de que trabajan "conjuntamente con AENA y Guardia Civil en las instalaciones del aeropuerto del Prat, aunque la presunta amenaza no afecta en ningún caso a su funcionamiento".

