Los golpes que presentaba el cadáver del niño desaparecido en Madrid podrían ser propios de las máquinas de residuos

El cadáver del chico de 17 años desparecido junto a su primo de 11 el pasado 10 de diciembre en Madrid ha aparecido en un vertedero de Toledo. La voz de alarma la dieron los trabajadores que gestionan los residuos. El cadáver no presentaba signos de violencia, pero sí lesiones que podrían ser propias de las máquinas de basura. Ahora la policía busca al otro niño desaparecido y no descarta ninguna hipótesis.

Los primos dos menores estaban el pasado sábado 10 en el madrileño barrio de Carabanchel. Sus familiares dicen que fueron al supermercado y no volvieron a verlos más. La familia de los dos primos, nota enseguida su ausencia: "Iban los dos juntos, pegados, no se separaban".

Comienzan las llamadas a la Policía y se pide colaboración ciudadana. Al día siguiente, son detectados en una estación de tren en Toledo por las cámaras de seguridad. Se sospecha de que es una desaparición voluntaria. El día 15 aparece un cadáver a casi 100 kilómetros de sus casas, en el vertedero del ecoparque de Toledo, en una cinta transportadora.

La familia pide que se investigue el caso

Este miércoles, la familia, 5 días después del hallazgo, recibe la mala noticia: ese cadáver es el de Fernando, el mayor, de 17 años. "La Policía dice que se metieron en un cubo de la basura y que se los llevó el camión y ahí murieron por asfixia", explica Antonio Fernández, portavoz de la familia.

Según fuentes de la investigación, el cuerpo no presenta signos de violencia, ha estado en un contenedor y ha recibido trato de residuo. Pero la familia no cree que sea un accidente. Afirman que "seguro que los tuvieron retenidos". De momento, continúan todas las hipótesis abiertas y la búsqueda del otro menor de once años.