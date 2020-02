El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, recomienda no viajar a zonas de riesgo por el coronavirus

El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, se ha reunido esta tarde con los consejeros de sanidad de las comunidades autónomas y han decidido reforzar algunas medidas para para actuar contra el COVID19.

Illa ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad a la población. "Estamos en una fase de contención, con tres casos importados y lo que es muy importante, no hay transmisión comunitaria acreditada hasta el momento" y ha querido lanzar también un mensaje de confianza en el sistema sanitario "que está preparado para hacer frente a esto".

Nuevo protocolo de actuación

Ministerio y Comunidades Autónomas han acordado realizar las pruebas del coronavirus a todos los pacientes con neumonía ingresados en hospitales que haya resultado negativa a otros virus como por ejemplo la gripe.

Además se reforzarán las medidas de detección precoz y se reforzará la información en puertos y aeropuertos y el seguimiento de los casos será diario reforzando las reuniones entre ministerio y comunidades.

Las autoridades sanitarias españolas han establecido que los casos leves de coronavirus se seguirán en casa, no en un hospital

Se amplía la zona de riesgo

El nuevo protocolo elaborado por el Ministerio de Sanidad, señala también que los ciudadanos de las zonas italianas de Lombardía, Piamonte, Emilia-Romaña y Véneto, así como los de Japón, Irán, Corea del Sur y Singapur, sean considerados pacientes de riesgo. "En base a la evolución que hemos apreciado en Italia, Irán y Corea del Sur hemos decidido actualizar la definición de caso, las zonas de riesgo en línea con lo que se discutió en la reunión del Centro Europeo de Control de Enfermedades. De esta manera, todas las personas que presenten síntomas gripales y que en los 14 días anteriores a esta presentación de síntomas hayan estado en esta zona de riesgo, deben ser consideradas como un caso y deben contactar con los servicios de salud y someterse a una prueba para confirmar o descartar el virus", ha explicado Illa.

El Ministro de Sanidad ha pedido no caer en "el alarmismo". No es "necesario ir con mascarilla por la calle"

No caer en "el alarmismo"

Los tres casos confirmados, dos en Tenerife y uno en Barcelona "están perfectamente controlados" asegura el Ministro de Sanidad quien ha prometido "transparencia informativa máxima" y ha asegurado que están previstas otras medidas por si fuera necesario "estamos preparados para situaciones diferentes pero ahora no es momento de tomarlas".

La recomendación es evitar viajar a las zonas de riesgo si no es necesario "por sentido común" y ha intentado rebajar la posible psicosis "no es necesario ir con mascarilla por la calle" ha afirmado. "Donde son necesarias,en centros médicos y hospitalarios, no hay desabastecimiento" y ha pedido "no caer en "el alarmismo".