Así se "endurece" el examen de la revisión de la vista para sacarnos el carné de conducir

Llegan nuevos cambios en materia de conducción. Según recoge la Asociación Visión y Vida, fundada en su origen en 1955 por profesionales, ópticos, ingenieros, oftalmólogos, se "endurecerán" las revisiones visuales que habilitan la conducción. Esta viene a raíz de la nueva directiva de la Unión Europea que actualiza la norma vigente.

Según se detalla dicha asociación, se realizará una evaluación más completa, ya que los solicitantes deben de someterse a una "valoración estructurada de la visión". Esta incluye campos como agudeza visual, campo visual, visión crepuscular, deslumbramiento, sensibilidad al contraste, diplopía y otras funciones relacionadas con la seguridad al volante.

Asimismo, se definen criterios más claros, entre ellos, los casos de visión monocular, diplopía, enfermedades oculares progresivas, además de las licencias con condiciones o restricciones. Igualmente, se conserva los mínimos de agudeza y campo visual para coches, motos y conductores profesionales.

De esta forma, se abre la puerta a optometristas y profesionales de la visión para que realicen las evaluaciones de aptitud visual para conducir.

Por su parte, la UE anima a los Estados miembros a aplicar dichos controles también en las renovaciones, poniendo de relieve las revisiones periódicas de la visión.

Baliza V16 obligatoria a partir del 1 de enero de 2026

Los cambios en la revisión de la vista no son los únicos que afectarán a los conductores. A partir del 1 de enero de 2026, habrá que reemplazar los tradicionales triángulos de preseñalización de peligro por la baliza V16.

Una medida con la que se trata de minimizar "el riesgo de atropello y la gravedad de las consecuencias" que posee montar los triángulos a una distancia de 50 metros visibles a 100 metros, que es lo que establece la norma.

Están obligados a utilizar este dispositivo los turismos, vehículos mixtos, automóviles destinados al transporte de mercancías y autobuses.

La baliza es un dispositivo de preseñalización de peligro que sustituye a los triángulos de emergencia. Esta herramienta avisa a los conductores por una luz que el vehículo está detenido y, a su vez, muestra la ubicación del automóvil a la plataforma DGT 3.0 para su información en tiempo real.

Si quieres saber qué tipo baliza V16 debes comprar, puedes mirarlo en el listado de marcas y modelos certificados que la DGT ha compartido. Estas balizas han superado el proceso de certificación en los laboratorios designados y que por tanto cumple con los requisitos mínimos para su uso.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.