La piscina natural donde han muerto cuatro personas en Tenerife estaba precintada

Este domingo por la tarde, un golpe de mar en la piscina natural de la zona de los Gigantes, en Tenerife, dejaba cuatro muertos. Los fallecidos eran un hombre de 35 años, una mujer de 55, un hombre cuya edad no ha sido desvelada, y una cuarta víctima mortal que perdía la vida este lunes tras haber sido reanimada y trasladada al hospital.

"Muchos turistas se saltaron la prohibición"

Tras lo ocurrido, el alcalde de Santiago del Teide, Emilio Navarro, ha declarado a EFE que la piscina natural donde ocurrieron los hechos "se encontraba precintada" por la prealerta de fuerte oleaje que el viernes el Gobierno de Canarias había declarado. Según ha reconocido el alcalde de la localidad, "muchas personas, sobre todo turistas, se saltaron la prohibición".

Además de estar precintada, la piscina donde fallecían cuatro personas en la tarde de este domingo, contaba con una señalización en español, inglés y alemán, que advertía del peligro del fuerte oleaje, junto con varios paneles en los que se muestran fotografías que ilustran cómo las olas pueden arrasar por completo la piscina natural.

Navarro ha explicado que algunas personas se saltan las medidas de seguridad para acceder a las piscinas, "haciendo palanca o colándose por debajo del vallado", pese al trabajo constante de la Policía Local y la Guardia Civil para mantener el cierre y advertir del riesgo.

Había 20 personas en el lugar

Emilio ha explicado que, en el momento del accidente, había alrededor de 20 personas en el lugar de los hechos, de diferentes nacionalidades, también españoles peninsulares, todos ellos turistas.

Según la información de la que dispone el alcalde, entre los fallecidos hay dos ciudadanos rumanos y una persona de origen eslovaco, aunque ha marizado que los datos aún no son los oficiales.

"Parece que no pasa nada, pero ocurre"

El alcalde ha recordado que la prealerta advertía desde una hora antes del accidente, que se esperaban olas de dos a tres metros de altura, especialmente peligrosas durante la pleamar: "El mar empieza a advertir, se pone al borde del muro, viene otra olita, parece que no pasa nada, pero ocurre", ha relatado.

Navarro se encuentra consternado tras la noticia, y ha declarado tres días de luto: "Lamentamos mucho este desgraciado accidente, entendemos el dolor de las familias y su situación, desde el Ayuntamiento hacemos todo el trabajo de precinto e información", ha lamentado.

El accidente se suma a otros episodios recientes provocados por golpes de mar en la isla. Justo hace un mes, el 8 de noviembre, tres personas perdían la vida y quince resultaban heridas, por golpes de mar.

