La Generalitat aclara: los gimnasios elegirán si cortan las duchas de sus vestuarios

Ayer por la tarde el conseller de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, anunciaba - en rueda de prensa -que a partir de enero, si Cataluña entraba en la fase de emergencia por la sequía, los gimnasios y centros deportivos con piscina, estarían obligados a cerrar las duchas de sus vestuarios. Una noticia que hacía saltar todas las alarmas por un lado, de las instalaciones deportivas y por otro, la de los usuarios.

"Cuando ayer saltó la noticia varios socios nos llamaron para preguntar si esto sería así, había confusión", nos cuenta Xavier Vallverdú, director del centro deportivo municipal Podium, en Viladecans. Ante tanta confusión y polémica sobre la mesa, hoy el Gobierno catalán ha tenido que salir a aclararlo y aportar algunos matices.

Uno de ellos es que la medida no será obligatoria, sino que cada equipamiento decidirá en qué gasta el agua disponible. Es decir, tendrán que elegir: si riegan el césped, llenan las piscinas o abren las duchas de los vestidores. Decidirán si las cierran algunos días o sólo unas horas, o no.

El único requisito es que no se consuma más de lo permitido, que en caso de ser así, se procederá a sancionar. Algunos gimnasios explican a Antena 3 noticias que hay mucha incertidumbre porque no saben cuántos litros deben ahorrar.

La Generalitat ha constatado que tienen acceso a los datos del gasto de agua mensual de estos equipamientos y se puede comprobar fácilmente si se exceden o no en el consumo.

¿Qué opinan los usuarios?

Algunos usuarios de instalaciones deportivas aseguran que si finalmente sus gimnasios cierran las duchas no descartan darse de baja "yo aprovecho para hacer deporte y después me voy al trabajo así que si no puedo ducharme aquí me supone un problema". Otro añade: "si cierran duchas es algo incómodo, pero es que no llueve" .

Esta medida se pondrá en marcha cuando Cataluña entre en fase de emergencias, previsiblemente para el mes de enero porque si continúa sin llover los embalses podrían llegar al 16% de su capacidad, una situación grave. Esta fase de emergencia también prevé un límite de consumo de 200 litros por habitante/día.