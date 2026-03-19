El gasoil, el nuevo botín de los ladrones de camiones de la AP-7

Actúan en áreas de servicio, de noche, mientras los camioneros duermen. Bandas organizadas vigilan y eligen bien su objetivo. A los conocidos como 'teloneros' (bautizados así por rajar las telas de los camiones y robarles la mercancía) se une otra tipología de robo con un botín muy concreto: el gasoil.

"Estamos muy preocupados, hace unos meses que se están incrementando los robos de carburantes a compañeros; nos sentimos muy desprotegidos", cuenta un transportista a un equipo de Antena 3 Noticias. Según los Mossos d'Esquadra, los últimos datos alertan de que los robos de gasoil ha crecido un 50 por ciento. Los delincuentes pueden sustraer un depósito entero (1.500 litros) que equivaldría a unos 3.000 euros.

Bandas perfectamente organizadas actúan en cuestión de minutos. Varios conductores relatan que primero intentan reventar el tapón del tanque de gasoil . Si no lo consiguen, rajan el depósito. Introducen una manguera conectada a una bomba extractora y lo vacían "te hacen un agujero y te meten una bomba con una goma y en 10 minutos te ha dejado limpio", cuenta José Luis, transportista de producto fresco. Añade "estos hurtos no los cubre el seguro, primero hay que demostrar cuántos litros te quedaban y luego tienes que coger in fraganti a la persona que te lo está quitando".

Cada día circulan por la AP7 - a su paso por Cataluña- 25 mil camiones. Se ha convertido en un punto caliente de robos a camioneros. La alta afluencia unida a la subida del precio de los carburantes podría estar detrás de ese repunte de robos “ lo hace más atractivo y sacan una rentabilidad mayor “ explica Carlos Folchi, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España. (FENADISMER ). Además apunta "lo más preocupante es la sensación de inseguridad que se genera entre los profesionales".

Marchena, camionero de Murcia que transporta productos frescos a Francia y Alemania asegura que hace poco intentaron robarle el gasoil. "Lo intentaron pero llevo una alarma". Así que si está activada y alguien toca el depósito suena una sirena y disuade a los ladrones. "Ellos se las saben todas, tocan los depósitos y calculan los litros que puede haber y ahí van directos" , relata. Por eso, ante toda esta situación los transportistas piden que haya más seguridad en las carreteras.

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