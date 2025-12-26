Noticias de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 26 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

La operación salida, el temporal, el apuñalamiento a un hombre en Leganés o el ataque de EEUU a campamentos del ISIS en Nigeria, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025.

Temporal

España está en alerta por el frío. Hay avisos por bajas temperaturas, nevadas y lluvias. Son las navidades más gélidas desde el año 2010. Hay una treintena de carreteras afectadas por la nieve. Las vías cortadas están en Andalucía, Asturias, Castilla y León y Navarra. Hoy comienza la segunda fase de la operación de tráfico de Navidad.

Apuñalamiento en Leganés

Un hombre de 54 años ha fallecido. Una disputa familiar en la vivienda alertó a los vecinos. La policía ha detenido al hermano de la víctima. Se convierte así en el tercer asesinado por arma blanca en la comunidad madrileña durante las últimas horas. En Nochebuena murieron un menor de 17 años y un hombre de 63.

Luto en Alhaurín el Grande

Día de luto oficial hoy en Alhaurín el Grande, en Málaga. Dos menores, de 15 y 16 años, fallecieron en su vivienda. Quedaron atrapados en el piso de arriba. También ha muerto otro niño de 12 años en Baltanás, en Palencia. Al parecer, intoxicados al inhalar monóxido de carbono. Se investiga lo sucedido.

Ataque de EEUU contra el ISIS

Ataque de Estados Unidos contra el ISIS en Nigeria. Se han lanzado varios misiles desde un buque de guerra de la marina. Trump confirma el bombardeo y asegura que el objetivo es "frenar las matanzas de cristianos".

Gestor del PSOE extremeño

Ya se sabe quién va a estar a cargo del PSOE de Extremadura tras la dimisión del procesado Gallardo. José Luis Quintana Álvarez va a presidir la gestora que dirigirá el partido hasta la celebración de un congreso extraordinario. Es el delegado del Gobierno en Extremadura.

El 'modus operandi' de las bandas que roban mercancías de los camiones en Navidad: "No sabes si van con armas"

Los artículos de tecnología, los electrodomésticos, las bebidas y la ropa, entre los artículos que más buscan los ladrones en este tipo de robos Tan solo un 6% de estos hurtos son denunciados.

Navidad sin cocinar: restaurantes llenos desde hace meses para el día 25

Los restaurantes hoy cierran sus reservas meses antes para los que quieren disfrutar de un almuerzo sin tener que pasar por la cocina.

¿Elfo sí o elfo no? La magia navideña, a debate: "Damos más importancia al hacer que al no hacer"

Los fallos que podrían haber evitado la muerte del pequeño Lucas: una orden de alejamiento incumplida, moratones, santería...

