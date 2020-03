8 frases feministas para celebrar el Día de la Mujer 2020

Este 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer, una jornada en la que se busca reivindicar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Los últimos años se han celebrado multitudinarias manifestaciones en diferentes ciudades de toda España para luchar por los derechos de todas las mujeres, la igualdad y el fin de la brecha salarial.

Este 8 de marzo cuenta con la particularidad de caer en domingo y no habrá una huelga feminista a nivel nacional al no haberse llegado a una unanimidad entre todos los territorios a la hora de convocarla.

A continuación, te dejamos 8 frases feministas para celebrar el Día de la Mujer:

"El acto más valiente es pensar por una misma, en voz alta", Coco Chanel

"Enamórate de ti, de la vida. Y luego de quien tú quieras", Frida Khalo

"Algunas mujeres eligen seguir a los hombres, otras deciden seguir sus sueños", Lady Gaga

"En todos los países que he visitado, desde Suecia hasta Uganda, de Singapur a Malí, me he dado cuenta de que cuando se respeta a las mujeres y se les da la libertad de cumplir sus sueños y ambiciones, la vida mejora para todo el mundo", Helen Mirren

"Yo elijo cómo me visto y con quién me desvisto"

"Somos el grito de las que ya no están"

"El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente"

"Mientras haya una mujer sometida, no seré una mujer libre"