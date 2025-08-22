Muere un hombre en un incendio en una vivienda de dos plantas en Riego del Camino

La noche del jueves, un hombre de 69 años falleció en el incendio que se desató en una vivienda de dos plantas, con buhardilla, situada en el número 17 de la calle Misleo, en Riego del Camino, Zamora.

La sala del 112 de Castilla y León recibió múltiples alertas sobre el fuego y una explosión, que señalaban la posible presencia de una persona en el interior. Se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos de Zamora y la Diputación, junto con una ambulancia de soporte vital básico y el médico del centro de salud de Villarrín de Campos. El siniestro se declaró a las 22:42 horas.

El tejado de la casa colapsó y el inmueble quedó completamente calcinado, si bien el fuego no alcanzó las viviendas contiguas, según informaron fuentes de la Diputación de Zamora. Las causas del incendio siguen bajo investigación, sin que por el momento se hayan identificado conclusiones firmes.

Incendios activos

Este suceso se suma a una ola de incendios forestales que azotan Castilla y León. Solo en la provincia de Zamora, el incendio originado en Molezuelas de la Carballeda, iniciado el 10 de agosto, se ha convertido en el más devastador de los últimos tiempos. Según datos satelitales, ya ha arrasado más de 37. 000 hectáreas.

A nivel autonómico, Castilla y León concentra 26 focos activos de incendios, muchos en nivel de peligro 2, y el verano de 2025 se perfila como el más destructivo desde 2006. Las consecuencias incluyen miles de evacuados, incluso en el entorno del Parque Natural del Lago de Sanabria, además de cortes de carreteras y afectación a infraestructuras vitales .

Ante la magnitud del desastre, la Diputación de Zamora y la Junta de Castilla y León han activado medidas de emergencia para asistir a los municipios afectados. El presidente del Gobierno visitó la zona y anunció que se declararán áreas catastróficas, mientras su Ejecutivo impulsa un posible pacto de Estado frente al incremento de incendios por cambio climático.

