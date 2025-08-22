Roban en una tienda de bicicletas de Jerez de la frontera ante la atónita mirada de los vecinos

Los hechos ocurrieron sobre las dos de la madrugada en la Avenida Europa de Jerez, lugar en el que se encuentra la tienda de bicicletas Ciclos Cabello. Fue entonces cuando los vecinos de la zona escucharon un fuerte estruendo. Algunos de ellos, al pensar que se podía tratar de un accidente, salieron a sus balcones.

Para su sorpresa, se encontraron con un grupo de varias personas encapuchadas que habían roto el cristal del comercio y estaban llevándose parte de las bicicletas de la tienda citada anteriormente. Rápidamente las introducían en una furgoneta blanca de grandes dimensiones impasibles ante las miradas de los vecinos. La primera reacción de alguno de los testigos fue grabar lo sucedido e incluso increpar a los ladrones mientras se apropiaban del botín. Se trata de bicicletas que rondan los 3.000 euros de valor, por lo que podríamos estar hablando de un botín aproximado de 40.000 euros al verse en las imágenes como cargan en el vehículo cerca de una quincena de ellas.

La fuga quedó grabada

Después, se puede ver en las imágenes grabadas por los vecinos, como los encapuchados se montan en otro vehículo para escapar de la zona lo más rápido posible.

Las imágenes grabadas por las personas que se encontraban los balcones cercanos se han hecho virales en redes sociales, al igual que las imágenes que captaban las cámaras de seguridad del establecimiento. Por el momento, Policía Nacional está trabajando para dar con los autores de este robo.

Tanto el coche como la furgoneta en la que escaparon los implicados en el robo han aparecido en Sevilla. Eran robados y han sido abandonados. Por el momento, los ladrones no han sido detenidos.

No es la primera vez que la tienda Ciclos Cabello sufre un robo de similares características. Hace once años unos ladrones entraron mediante una tienda aledaña con la técnica del butrón, un agujero por el que entraron para llevarse material. Además hace un par de semanas también se se produjo otro robo en una tienda de bicicletas de la misma ciudad.

