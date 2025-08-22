Vídeo: estas son las impactantes imágenes que muestran el fuego junto a la central hidroeléctrica de Zamora

Las imágenes tomadas en Moncabril, en la provincia de Zamora, reflejan la gravedad de los incendios que amenazan la zona. En ellas se observa cómo el fuego avanza en dirección a la central hidroeléctrica situada en la localidad, un punto estratégico cuya seguridad preocupa a las autoridades.

Ante el riesgo de que las llamas alcancen la instalación, varios equipos de extinción han intensificado sus trabajos durante la jornada. Los efectivos han creado un amplio cortafuegos con el objetivo de frenar el avance del incendio y evitar daños en la infraestructura energética. Las labores de control continúan activas en la zona.

