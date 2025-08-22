Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Encierros de San Sebastián

Antena 3 emite en directo los encierros de San Sebastián de los Reyes

La cadena mantiene su tradicional cobertura de los encierros. Un despliegue técnico que permitirá seguirlos cada mañana en Espejo Público, en la web de Antena 3 Noticias y a través de atresplayer.

Encierros San Sebasti&aacute;n de los Reyes 2024

Encierros San Sebastián de los Reyes 2024Europa Press

Beatriz García
Publicado:

Un año más, Antena 3 ofrecerá en directo, para toda España, los tradicionales encierros de San Sebastián de los Reyes. Las citas arrancarán el lunes 25 de agosto y se prolongarán hasta el día 31, en el marco de las fiestas patronales de la localidad madrileña.

La cadena mantiene así una cobertura que ya se ha convertido en tradición y que la sitúa como referente de estas retransmisiones, consideradas las más relevantes del país después de los encierros de Pamplona. Antena 3 inició estas emisiones en 2004 y solo se interrumpieron en 2020 y 2021 debido a la pandemia.

Cada mañana, a partir de las 10:50 horas, los encierros podrán seguirse en directo en el programa de Espejo Público, espacio que ha consolidado una fiel audiencia en torno a esta cita. Además, durante el fin de semana se emitirá un programa especial con el desarrollo de los encierros. La señal también llegará a más de una treintena de países gracias a Antena 3 Internacional.

Los periodistas de Antena 3 Noticias, Sonsoles Martín y Miguel Ángel Silva, serán los encargados de narrar cada encierro. Junto a ellos, un equipo de más de 50 profesionales y 15 cámaras cubrirán al detalle todo el recorrido, con especial atención a puntos clave como la plaza de toros o los corrales de suelta. La cobertura también pondrá el foco en los corredores y en los personajes más representativos de estas fiestas.

Como es habitual, los Informativos de Antena 3 desplegarán la tecnología más avanzada, con la retransmisión en directo proyectada además en la gran pantalla instalada en la sede central de Atresmedia en San Sebastián de los Reyes.

La narración contará con comentaristas de primer nivel como el ganadero Victorino Martín, el torero Tomás Rufo, el matador Diego García, el recortador Jonatan Estébanez “El Peta”, los novilleros Nacho Torrejón y Javier Zulueta, o el periodista deportivo Alfredo Duro.

Cobertura digital y en atresplayer

La web de Antena 3 Noticias ofrecerá el minuto a minuto y la retransmisión en streaming de cada encierro. Asimismo, los espectadores podrán seguirlos en la plataforma atresplayer, que también pone a disposición el archivo completo de las coberturas desde 2014.

