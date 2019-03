El flujo de inmigrantes en el Estrecho se reduce tras la llegada de 1.300 personas en dos días

La llegada de inmigrantes ha vuelto a flujos habituales en aguas del Estrecho en una jornada en la que Salvamento Marítimo ha rescatado diez varones a bordo de una embarcación hinchable, mientras que otras embarcaciones han sido interceptadas por la gendarmería marroquí.



De esta forma, las aguas del Estrecho de Gibraltar han recuperado algo de normalidad un día después de que 920 inmigrantes lo cruzaran en 94 embarcaciones hinchables de playa, en lo que supuso el día de mayor entrada de inmigrantes por la costa española en años.



El Helimer 218 y el Sasemar 201, junto con distintas salvamares, han peinado las aguas del Estrecho desde este miércoles por la mañana en previsión de que nuevos inmigrantes a bordo de embarcaciones hinchables intentaran cruzar el Estrecho, si bien la actividad en la zona ha descendido sensiblemente respecto a la jornada de ayer.



La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha apuntado en declaraciones a los medios que esta vuelta a la "normalidad" en la zona se debe a que "dan sus frutos" los "contactos exhaustivos que siempre se llevan" con el Gobierno marroquí.



Según ha explicado, se ha profundizado en las negociaciones con Marruecos para "ver cómo se puede ser mucho más contundentes en el control" desde la salida de embarcaciones de aguas marroquíes.



La delegada del Gobierno en Andalucía confía en que en "cuatro o cinco días" se normalice por completo la situación, y ha explicado que actualmente el "problema" no es de llegada de inmigrantes, sino "de albergue", por lo que se tratará de agilizar que estos inmigrantes "vayan progresivamente cada una a donde corresponda".



De momento, 52 personas pertenecientes a la Cruz Roja los atienden en Tarifa (Cádiz), a cuyo puerto han llegado los 1.246 inmigrantes rescatados en aguas del Estrecho desde el domingo 10 de agosto.



Hasta allí se han desplazado también técnicos de la oficina del Defensor del Pueblo y de la oficina del Defensor del Pueblo andaluz para conocer de primera mano cómo se está atendiendo a los inmigrantes, y en especial los menores de edad, y para comprobar que el procedimiento de identificación y documentación se está desarrollando con todas las garantías.



Traslado de inmigrantes a los CETI

Cerca de 200 de estos inmigrantes ya están siendo trasladados a diferentes Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de España, aunque en Tarifa, siguen abiertos dos pabellones polideportivos para albergar a los que aún no han sido trasladados o repatriados.



No obstante, el Cuerpo Nacional de Policía se afana en aliviar esta situación, y con tal fin ha habilitado un centro provisional y está agilizando los procedimientos de devolución de estos inmigrantes recién llegados, habiéndose materializado ya 250 de estos expedientes por la Subdelegación de Gobierno de Cádiz.



Además, se han establecido contactos con los órganos judiciales para la centralización de estos expedientes en un Juzgado de Tarifa al objeto de agilizar estos trámites en relación a las competencias judiciales en la materia.



Las arriba citadas son decisiones tomadas tras una reunión celebrada este miércoles en la sede del Ministerio del Interior a la que han acudid el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz; el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa; el comisario general de Extranjería y Fronteras, Emilio Baos, y el jefe de Estado Mayor de la Dirección General de la Guardia Civil, Antonio Barragán.



Interior ha destacado "la rápida actuación de los servicios de salvamento, que ha permitido que en sólo dos días se hayan rescatado 215 embarcaciones, principalmente, medios de circunstancias, como botes hinchables de playa".



El Gobierno apunta al buen tiempo reinante en la zona y al "refuerzo en los perímetros fronterizos de Ceuta y Melilla" como causas que han contribuido a esta llegada "extraordinaria" de inmigrantes por mar, una situación "considerada previsible por parte del Ministerio".