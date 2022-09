Fernando Simón ha explicado cómo podría evolucionar la pandemia con la llegada del invierno. El epidemiólogo y actual director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, tras valorar la situación de los casos de Covid-19 en nuestro país, ha adelantado una posible evolución favorable en los próximos meses.

Simón ha destacado que, si la incidencia acumulada en nuestro país se mantuviese como hasta ahora, con una "gravedad moderada", los españoles podrían pasar un "buen invierno".

Además, ha subrayado que si no entran nuevas variantes como hasta ahora ha ocurrido y la efectividad de la vacuna se mantiene, teniendo en cuenta la población vacunada, no habría que "hacer grandes cosas". No obstante, si ocurriese todo lo contrario habría que replantearse nuevas restricciones o medidas más duras. "Espero que no eso pase pero no lo podemos descartar", ha afirmado ante los medios de comunicación en VI Jornadas de Activistas y Salud Públicas, organizadas por el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina.

La obligatoriedad de las mascarillas

El director del CCAES también se ha pronunciado sobre la posibilidad de retirar las mascarillas obligatorias de manera definitiva.

Con respecto a los centros sanitarios, Simón ha afirmado que "no se debería debatir" y que "si se estira durante unos años más, mejor que mejor". No obstante, sobre la obligatoriedad de su uso en el transporte público, el epidemiólogo ha advertido que no es muy lógico usarlas, "desde el punto de vista teórico y técnico", al haber otros muchos sitios donde "la gente se expone a reuniones masivas, como conciertos, bares o fiestas". Eso sí, ha destacado que algunos países de la UE han restaurado su uso tras un aumento considerable de la incidencia.

Por otro lado, sobre el uso de las mascarillas en los comedores de los centros educativos, el único espacio de los colegios donde aún se mantienen restricciones Covid, Simón ha adelantado que Sanidad y las Comunidades Autónomas ya se encuentran debatiendo su posible eliminación de cara a la nueva vuelta al cole: el curso escolar inicia en tan solo 10 días en algunos puntos del territorio español.