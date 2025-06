La felicidad de las truchas: ciencia y bienestar animal en Cifuentes, Guadalajara

Cuando Joaquín se acerca a las piscinas para dar de comer a las truchas, comienzan los saltos, la algarabía, la alegría y el bullicio. Es la hora del festín, y Joaquín Checa-Herráiz, acuicultor en Cifuentes, les da de comer a sus truchas todos los días a mano, con paciencia y con mimo. Es lo que implica sacar adelante una granja de truchas familiar en la España despoblada, concretamente en Cifuentes, Guadalajara. Un proyecto que comenzó ya el abuelo de Joaquín, lo continuó su padre y ahora él, que en realidad es un prestigioso arqueólogo, ha heredado con orgullo y mucho tesón.

Las truchas criadas con el menor estrés posible

El cuidado de estas truchas se realiza de forma artesanal y en las riberas del río Cifuentes, que oxigena continuamente las piscinas. No es una gran piscifactoría industrial. Por eso, científicos de la Universidad Complutense y del CSIC han elegido esta granja para testar el grado de bienestar animal y felicidad de estos peces. Joaquín nos cuenta que aquí las truchas cuentan con mucho espacio, poca densidad de individuos, una alimentación equilibrada y no sobreabundante; no se busca "engordar". Las truchas se destinan al consumo humano y también a repoblar ríos, lagos o lagunas, tanto públicas como privadas, siempre bajo la atenta mirada de los agentes medioambientales de Castilla-La Mancha.

Rodrigo García Fernández es experto en la "trucha cifuentina", vigilante de pesca y presidente del coto de pesca de Cifuentes. Le acompañamos a una suelta de truchas en varios tramos del río Cifuentes y él nos confirma que la presencia de estas truchas en el río es un impulso para esta zona rural, ya que se apoya así el turismo, la gastronomía y las actividades de ocio fluviales. Hay que recordar que España es la primera potencia en acuicultura de la Unión Europea.

La acuicultura como generadora de turismo fluvial y gastronómico

De hecho, Joaquín nos asegura que su granja ha podido crear tres empleos en esta zona de la Alcarria, lo cual no es poco en la España despoblada. Lo que está claro es que este tipo de acuicultura sostenible y natural nunca sería posible sin la preservación de los parajes que conservan las gentes del campo. Esa es la gran diferencia que hace que esta acuicultura sea única.

