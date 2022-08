Los familiares de una residencia de ancianos denuncian errores en la medicación de los internos debido a la falta de personal

En una residencia de Alcalá de Guadaíra, en Sevilla, varios familiares han protestado sobre los escasos cuidados y los numerosos errores que los trabajadores están realizando. Varios familiares han denunciado errores en la administración de medicamentos: "a mi padre le dieron unas pastillas de otro residente, un residente de párkinson".

Los familiares denuncian que las condiciones y cuidados no son las mismas que ponía en la publicidad cuando contrataron el servicio. Con motivo de estos errores y de la mala gestión, han reunido firmas para protestar: hay errores en la medicación, vacantes de fisioterapia y no hay asistencia médica ni enfermería las 24 horas tal y como se precisaba en el folleto.

Denuncian la falta de personal ya que "durante el día no hay médicos" y por la noche "no hay enfermeras". Otra de las familiares afectada asegura que hay "dos personas para 70 internos". En la cara opuesta, el centro insiste en que cumplen con la ratio de personal sanitario. Los familiares han señalado que esto no son hechos puntuales con motivo de las vacaciones, sino que son situaciones que ocurren frecuentemente.

Desde los sindicatos denuncian las condiciones laborales de todo el sector. CCOO Ávila asegura que los trabajadores del personal sanitario "están sometidos a mucha carga asistencial". Con sueldos bajos y falta de personal, muchos tienen que doblar turnos porque no se pueden cumplir las ratios. Por estos motivos, muchos de los trabajadores abandonan las residencias en busca de un trabajo mejor.

En vacaciones, menos sanitarios

Además de la escasez de personal sanitario durante el año, las vacaciones también son época del crecimiento de este problema. La temporada vacacional está provocando que el problema de la falta de sanitarios en varios puntos del país se agudice. Muchos ambulatorios permanecen cerrados en País Vasco. En Galicia y Asturias, el personal sanitario ha denunciado estar cansado de doblar turnos.

En la Comunidad de Madrid, un total de 37 ambulatorios están cerrados y el servicio de urgencias comenzó a colapsarse a finales del pasado mes de julio. En Zaragoza, la falta de personal ha elevado la espera para conseguir una cita en el médico, hay esperas de dos semanas y las plantillas doblan turnos. Existen varios problemas en las zonas rurales por el crecimiento de su población.

Ahora se suma el caso de las residencias de ancianos como esta, donde la época vacacional y la falta de personal ya existente preocupa a los familiares de los internos, quienes, para conseguir las condiciones que la empresa ofrecía, han iniciado una campaña de firmas como protesta.