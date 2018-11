EXCLUSIVA: El 'Rey del cachopo' asegura que es "inocente" ante una cámara de Antena 3 Noticias: "No he matado a nadie"

El 'rey del cachopo', sobrenombre del empresario César Román, quien ha sido detenido este viernes por ser el presunto autor del asesinato de su expareja en Madrid, pasará la noche en el calabozo de la Jefatura Superior de Policía de Zaragoza y este sábado se le tomará declaración "previsiblemente" en la misma ciudad. Es lo que ha informado su abogado, Javier Notiboli, tras el registro que la Policía Nacional ha efectuado en el domicilio que "el rey del cachopo" ha ocupado durante los "pocos meses" que ha residido en la capital aragonesa.

En declaraciones a los medios, ha explicado que el registro ha sido ordenado por el Juzgado de Guardia de Zaragoza que ha practicado las diligencias pertinentes tras la detención de Román. Durante dicho registro la Policía ha tomado las fotografías y ha hecho las grabaciones que ha considerado convenientes para la investigación, así como ha intervenido una serie de documentos.

Sobre "el rey del cachopo", sobrenombre que le es dado por haber sido propietario de una cadena de restaurantes asturianos y por la tentativa frustrada de montar otro especializado en ese producto, había una orden de detención después de que se confirmara este jueves, en las pruebas de ADN, que el cuerpo que se localizó descuartizado en un incendio en Madrid, en agosto, era el de su expareja Heidi Paz, de nacionalidad hondureña.

Este empresario desapareció en circunstancias extrañas el pasado verano dejando una serie de antecedentes que van desde casos de violencia machista a estafa y falsedad documental. Este viernes se le ha detenido en Zaragoza, donde vivía desde hacía dos meses y en donde estaba trabajando como cocinero en el restaurante "Casa Gerardo", en el barrio de Delicias, centro de la ciudad.

Había adelgazado, se había dejado barba y cortado el pelo y había falsificado su identidad para llamarse Rafael Rujano. Llegó al restaurante al conocer una oferta de trabajo y se instaló en la calle Portugal de Zaragoza, entre los barrios de Delicias y Parque de Goya.

"Está tranquilo", ha manifestado su abogado en declaraciones a los medios tras el registro del domicilio, si bien ha destacado que durante esta actuación no ha tenido contacto con el detenido, como es preceptivo. Notiboli ha avanzado que no hay acusación formal y su condición es la de investigado por un presunto delito de asesinato. Sobre el tipo de vida de "el rey del cachopo" durante este tiempo únicamente ha subrayado que en Zaragoza "no tiene grandes contactos".