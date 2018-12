Bernardo Montoya, el asesino confeso de Laura Luelmo, tuvo un momento de debilidad al ser capturado por la Guardia Civil.

Al ser detenido. Montoya le pidió a los agentes que no le dejaran salir de la cárcel porque volvería a hacerlo: "Por favor, no me dejéis salir de la cárcel porque lo volveré a hacer".

Estas declaraciones se conocen después de saberse que Montoya estuvo en el punto de mira de los investigadores desde el primer momento en el que se conoció la desaparición de la joven.

Cuando los agentes entraron a la vivienda la profesora por primera vez, se encontraron con Montoya, que en ese momento salía de su casa. La Guardia Civil le preguntó si conocía a la chica, pero él aseguró no saber quién era e incluso dijo que no era consciente de que había alguien viviendo en esa casa.

También se ha conocido que Montoya acudió a un centro de salud por un fuerte dolor en las costillas, lo que hace pensar a los investigadores que Laura Luelmo se trató de defender de su asesino dándole una patada en el costado.

Los investigadores están casi seguros de que la noche del 12 al 13 de diciembre, Laura Luelmo no estuvo en la casa de Bernardo Montoya y creen que pudo morir la misma noche de su desaparición en base a los testimonios del detenido y el lugar y la posición del cadáver de la joven. Además explican que la posición del cuerpo de Luelmo indica que no sufrió en el momento de su muerte.