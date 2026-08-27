El incendio del Saler obliga a evacuar el pueblo y los campings: sigue activo tras quemar más de 30 hectáreas

Un nuevo incendio forestal afecta a la zona de la Devesa de El Saler, en Valencia, dentro del parque natural de La Albufera. El fuego se ha declarado alrededor de las 13.00 horas en la zona de la Gola de Pujol, cerca de la playa de la Garrofera.

La evolución del viento ha complicado las labores de extinción y ha obligado a ampliar el dispositivo. En dicho incendio trabajan un total de 12 medios aéreos y más de 200 efectivos entre los que se incluye a la UME. Pese a los esfuerzos por intentar mitigar las llamas, el incendio forestal sigue sin control y ya ha quemado alrededor de 30 hectáreas, según los primeros cálculos.

Ante la evolución de las llamas, el Cecopal ha ordenado la evacuación del núcleo de población de El Saler y de los campings cercanos. Los desalojados que no dispongan de vehículo propio pueden desplazarse hasta la rotonda situada frente al Centro de Exámenes de la DGT, desde donde serán trasladados en autobús de la EMT hasta las zonas habilitadas para la acogida de los vecinos desalojados.

Desde las 19:00 horas, dicho incendio afronta una "hora crítica", ya que estaba previsto un cambio del viento que podría condicionar la extinción. Así lo ha señalado la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que se ha desplazado a la zona para seguir las tareas de extinción, donde ha dicho que si hay "un cambio de viento rápido hacia el mar" no habría problema, pero si es "más lento puede coger una carrera hacia el norte dentro del parque" natural y eso conllevaría "otro peligro".

Vecinos desalojados en pabellones

El Ayuntamiento ha habilitado L'Alqueria del Basket, propiedad del Valencia Basket, y el pabellón municipal de la Fuente de San Luis para acoger a las personas desalojadas. Asimismo, la Generalitat ha enviado un mensaje de Es-Alert a la población de la zona afectada.

"Se ordena la evacuación del núcleo de población y de sus campings por la CV-500 dirección Valencia", comienza esta alerta. "Quienes no dispongan de vehículo propio, deben acudir a la rotonda de enfrente del centro de exámenes de la DGT para su traslado a la Fuente de San Luis y L'Alqueria del Basket", añaden desde Emergencias.

Desalojada la playa de la Garrofera

Previamente, los servicios de emergencia habían desalojado de forma preventiva la playa de la Garrofera, un aparcamiento cercano y la Torre 1 de apartamentos debido al humo. También se ha cortado al tráfico la carretera CV-500 y se ha pedido a los vecinos de El Saler que permanezcan confinados en sus viviendas y mantengan las ventanas cerradas para evitar la entrada de humo.

La Policía Local solicita buscar itinerarios alternativos para dirigirse por carretera a Valencia desde El Perellonet. El Ayuntamiento ha pedido no acercarse a la zona afectada y seguir "en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencias", al tiempo que ha reclamado "máxima precaución para facilitar el trabajo de los equipos desplegados". Según ha señalado en un mensaje en la red social X la alcaldesa María José Catalá, la prioridad es "proteger a las personas y contener el incendio cuanto antes".

Por su parte, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a través de la red social X "máxima precaución", así como prestar "atención" a las indicaciones oficiales y mantener la "colaboración ciudadana".

La emergencia escala a nivel 2

Ante la evolución del incendio, el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat activó a las 15.50 horas la situación 1 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF) de la Comunitat Valenciana. Esta fase se establece cuando un incendio puede afectar gravemente a bienes forestales o levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, y para su extinción pueden ser necesarios medios extraordinarios. Sin embargo, una hora después, la emergencia escaló a situación 2, que implica la adopción inmediata de medidas para proteger a la población y la movilización de medios extraordinarios.

Los cambios en la dirección del viento están dificultando especialmente las tareas de extinción. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el viento está girando "de poniente a brisa del sureste" y el cambio será brusco, "lo que puede provocar un cambio en la dirección de avance del fuego y propagar el humo hacia el sur y oeste del área metropolitana de València".

De momento, los equipos de emergencia trabajan para contener las llamas y evitar que el incendio avance por esta zona protegida del parque natural de La Albufera.