Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

Juguetes

Los juguetes ya no son solo para niños: ¿Quiénes son los 'kidults'?

La forma de entender la edad está cambiando, y con ella también las fronteras entre lo que se considera propio de un niño y lo que se espera de un adulto. En un contexto en el que la nostalgia se convierte en una poderosa herramienta de consumo, cada vez más personas encuentran en sus antiguas aficiones una forma de entretenimiento.

Figuras de Playmobil

Los juguetes ya no son solo para niños: ¿Quiénes son los 'kidults'? | Reuters

Publicidad

Sofía Bonilla
Publicado:

Coleccionar figuras de superhéroes, llevar camisetas de personajes favoritos, jugar con videojuegos o disfrutar de películas de animación ya no son aficiones exclusivamente infantiles. Cada vez más adultos reivindican estos gustos y convierten el ocio asociado a la infancia en una forma de entretenimiento. Es el fenómeno 'kidult', un término que nace de la unión de las palabras inglesas 'kid' (niño) y 'adult' (adulto).

Los llamados 'kidults' son adultos que mantienen hobbies, hábitos y formas de consumo tradicionalmente vinculados a los más pequeños. Lejos de esconder estas preferencias, las incorporan a su vida cotidiana y las convierten en una parte más de su identidad. Para muchos, se trata de una manera de recuperar recuerdos, desconectar de las obligaciones y disfrutar de actividades relacionadas con etapas anteriores de su vida.

El fenómeno va mucho más allá de los juguetes. La moda, el diseño, la alimentación, los videojuegos, la decoración y las propuestas de ocio también están captando la atención de este público. Camisetas, accesorios, objetos decorativos, colecciones especiales o productos inspirados en personajes populares encuentran así nuevos consumidores entre quienes ya han dejado atrás la infancia.

Las empresas no han tardado en detectar esta tendencia y están adaptando sus productos y estrategias para atraer a los 'kidults'. Las ediciones limitadas, las colaboraciones con grandes franquicias y personajes, y las campañas de marketing digital son algunas de las fórmulas utilizadas para conectar con este público adulto.

Además, las redes sociales han contribuido a normalizar y visibilizar estos gustos. Compartir colecciones, descubrir nuevos productos o mostrar una decoración inspirada en películas, series y videojuegos permite crear comunidades en torno a aficiones que antes podían considerarse exclusivamente infantiles.

Detrás de este fenómeno también existe un cambio en la manera de entender la edad y el consumo. Ser adulto ya no implica necesariamente abandonar todas las aficiones de la infancia. La responsabilidad y las obligaciones pueden convivir con el juego, la imaginación y la nostalgia.

Así, el fenómeno 'kidult' refleja cómo las fronteras entre infancia y adultez se difuminan cada vez más en el ámbito de los gustos y el consumo. Una tendencia que, además de abrir nuevas oportunidades para las empresas, demuestra que crecer no significa necesariamente dejar atrás todo aquello que nos hacía disfrutar cuando éramos niños.

Inteligencia Artificial para evitar ahogamientos en la playa: "Multiplicamos por 25 la capacidad del ojo humano en análisis y detección"

Imagen de dos hamacas en una playa

Publicidad

Sociedad

Imagen de una mujer en la playa con una tablet

¿Sigues de vacaciones pero ya estás pensando en la oficina? La ansiedad anticipatoria explica este fenómeno

Imagen del Obispado de Zamora

Se investiga a un sacerdote en Zamora tras varias denuncias por abuso sexual a menores

Imagen de las casas prefabricadas en las que residen los agentes

Los sindicatos policiales denuncian las condiciones en las que duermen los agentes que luchan contra el narcotráfico en Huelva

Migrantes en Ceuta
CRISIS MIGRATORIA

Vecinos desesperados e indignados con el Gobierno salen a la calle para defender Ceuta

Fallece un trabajador en el derrumbe de un edificio en Sariñena (Huesca)
Huesca

Muere uno de los dos trabajadores atrapados bajo los escombros tras el derrumbe de una vivienda en Sariñena, Huesca

Figuras de Playmobil
Juguetes

Los juguetes ya no son solo para niños: ¿Quiénes son los 'kidults'?

La forma de entender la edad está cambiando, y con ella también las fronteras entre lo que se considera propio de un niño y lo que se espera de un adulto. En un contexto en el que la nostalgia se convierte en una poderosa herramienta de consumo, cada vez más personas encuentran en sus antiguas aficiones una forma de entretenimiento.

Imagen de dos hamacas en una playa
IA

Inteligencia Artificial para evitar ahogamientos en la playa: "Multiplicamos por 25 la capacidad del ojo humano en análisis y detección"

Tres playas catalanas cuentan con un sistema de inteligencia artificial para detectar ahogamientos. Es un sistema de visión que analiza y detecta patrones de compatibles con un ahogamiento.

Tesoro de Villena

11 cuencos y 28 brazaletes de oro, un botón de ámbar y objetos de hierro: las 66 piezas que forman el Tesoro de Villena

Policía Nacional

Hallan el cadáver de una mujer en un trastero en avanzado estado de descomposición en Sevilla

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 27 de agosto de 2026

Publicidad