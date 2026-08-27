Muere uno de los dos trabajadores atrapados bajo los escombros tras el derrumbe de una vivienda en Sariñena, Huesca

Una vivienda en obras se ha derrumbado este mediodía en la localidad oscense de Sariñera. Varios obreros se encontraban realizando las labores de demolición del inmueble cuando se ha venido abajo, quedando atrapados bajo los escombros. Uno de ellos ha muerto, mientras que el segundo ha sido localizado heridos.

Los equipos de rescate han confirmado que una de las personas que permanecían atrapadas en el interior ha fallecido. Además, en estos momentos trabajan para rescatar a la segunda persona. Un tercer operario, que se encontraba en el momento del hundimiento, ha logrado salir de entre los scombros y ha sido trasladado a un centro médico.

En el operativo participan un amplio dispositivo de Bomberos de la Diputación Provincial de Huesca, con efectivos de los parques de Sariñena, Barbastro y Benabarre, estos últimos desplazados con la Unidad Canina, además de medios con drones y efectivos del parque de Sabiñánigo, que han trasladado hasta el lugar el Puesto de Mando Avanzado.

También se han desplazado hasta el lugar bomberos de los ayuntamientos de Huesca y Zaragoza, junto a Guardia Civil, 061, helicóptero del 112, Protección Civil, Cruz Roja y servicios municipales del Ayuntamiento de Sariñena.