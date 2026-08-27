Se investiga a un sacerdote en Zamora tras varias denuncias por abuso sexual a menores

Un sacerdote ha sido apartado temporalmente de sus oficios como párroco y del ejercicio público de su ministerio, después de que el Obispado de Zamora haya iniciado un procedimiento canónico contra él en un presunto caso de pederastia. El cura, que tiene también prohibido participar en cualquier actividad en la que estén implicados menores de edad, ha sido denunciado por varias personas, sin que se conozcan más datos sobre ellos.

La existencia de las acusaciones la ha hecho pública la propia diócesis a través de un comunicado de prensa en el que anunciaba "la existencia de un procedimiento canónico relacionado con una acusación de abuso sexual". Según los denunciantes, los hechos habrían ocurrido mientras éstos eran menores de edad, sin que se hayan hecho públicos más detalles de cuándo o dónde se produjeron los presuntos abusos.

Consultados por Antena 3 Noticias, fuentes del Obispado aseguraban que será la justicia la que tenga la última palabra después de que se haya remitido a la autoridad judicial el expediente abierto contra el párroco.

Ante esta acusación, el obispo, Fernando Valera, "inició la correspondiente investigación previa canónica, en la que se recogieron los testimonios y la documentación necesarios para el esclarecimiento de los hechos". Concluida esta fase, el expediente fue remitido al Dicasterio para la Doctrina de la Fe de la Santa Sede, organismo competente en esta materia, que, tras examinar las actuaciones realizadas, "ha determinado la apertura del correspondiente procedimiento canónico para esclarecer los hechos y depurar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse".

En el comunicado, la Diócesis "mantiene su plena disposición a colaborar con ellas en todo aquello que pueda ser requerido". Respecto a las medidas cautelares impuestas, se asegura que "tienen carácter preventivo y no prejuzgan el resultado de los procedimientos en curso". Además, pide prudencia "mientras se desarrollan los procedimientos correspondientes, que deberán llevarse a cabo con todas las garantías para la parte denunciante y con el debido respeto a la presunción de inocencia del acusado".

"La Diócesis de Zamora reitera su compromiso firme con la protección de los menores y de las personas vulnerables, con el esclarecimiento de cualquier situación de esta naturaleza en colaboración con las autoridades civiles y eclesiásticas competentes. Del mismo modo, manifiesta su disposición a la escucha, acogida y acompañamiento de las personas implicadas", concluye.