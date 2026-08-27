Vecinos desesperados e indignados con el Gobierno salen a la calle para defender Ceuta

Ya han pasado 29 días desde que la frontera de Ceuta vivió una avalancha de personas que entraron en la ciudad autónoma. El 30 de julio, según fuentes del Gobierno, unas 80.000 personas entraron a España. Tras varios días, la gran mayoría regresaron a Marruecos pero las calles de Ceuta siguen colapsadas, con migrantes durmiendo en las playas a la espera de una solución que no llega.

El número de muertos, según la Guardia Civil, se cifra en 88, que son los cuerpos localizados en territorio español, pero se esperan todavía más. La magnitud de la situación obligó a reforzar los servicios forenses, que pasaron de siete a 19 profesionales. Marruecos, por su parte, había contabilizado otros 14 cadáveres en sus aguas.

Casi un mes después, la crispación en Ceuta aumenta entre los vecinos. Desesperados por la falta de respuesta del Gobierno, han salido a las calles a protestar contra los políticos y los migrantes que siguen en la ciudad. La noche del miércoles 26 de agosto ha sido la más dura hasta el momento. Los vecinos se enfrentaron en la playa del Trampolín a los migrantes y la policía tuvo que intervenir.

Algunos vecinos aseguran haber reducido sus salidas y reclaman más presencia policial y mayores controles ante el aumento de determinados delitos. La preocupación se extiende especialmente entre las familias. Algunos ceutíes reconocen que han limitado actividades cotidianas por miedo y otros han optado incluso por abandonar temporalmente la ciudad en busca de mayor tranquilidad. La frase más repetida en los últimos días allí es: "Ceuta no es un CETI", en referencia a los centros de estancia temporal de los inmigrantes.

Situación de los menores

Una de las incógnitas de esta crisis sigue siendo el número de menores que han entrado en Ceuta. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, situó en 1.342 los niños y niñas registrados en el sistema de acogida y avanzó que su traslado a diferentes puntos de la Península podría comenzar "en pocas semanas". Ceuta dispone de una capacidad ordinaria de 29 plazas para menores extranjeros no acompañados, frente a los cerca de 1.400 registrados durante estos días.

Durante días, cientos de menores acudían a dependencias policiales para su registro. Se han visto escenas de caos con militares interviniendo junto a los agentes y, tras aparecer en el listado de registros, muchos de ellos han vuelto a la calle esperando una plaza en un centro de acogida.

Las niñas menores también está en el foco. Las autoridades investigan los numerosos casos denunciados de presuntas agresiones sexuales en la ciudad. Según la Fiscal General del Estado, Teresa Peramato, ya se han producido 16 agresiones sexuales, la mayoría de ellas a menores, el colectivo más vulnerable. Unas 360 niñas han sido refugiadas en El Príncipe mientras vecinos de la zona se han preocupado por ellas facilitando mantas y recursos para buscar una solución.

La prioridad planteada por el Gobierno es la reagrupación familiar. Ángel Víctor Torres explicó tras reunirse con Juan Jesús Vivas que ese proceso debe abordarse con Marruecos, los menores y sus familias. La situación es todavía más complicada en el caso de los menores no acompañados. Estos menores no pueden ser devueltos directamente y, antes de adoptar cualquier decisión, es necesario comprobar su identidad y edad.

Posteriormente, las autoridades deben intentar localizar a sus familias en los países de origen para determinar si es posible la reagrupación familiar. Si esta opción no resulta viable, los menores quedan bajo la tutela de los servicios sociales de la ciudad en la que se encuentren, que deben garantizar su alimentación, asistencia sanitaria y demás necesidades básicas.

Las comunidades facilitan vacunas a Ceuta

Para evitar que se desencadene una crisis sanitaria, la Comisión de Salud Pública acordó este lunes el envío de hasta 45.000 dosis de vacunas a Ceuta "para responder a las necesidades extraordinarias de prevención de potenciales enfermedades" en la ciudad autónoma.

Según informó el Ministerio de Sanidad, este acuerdo da respuesta a la situación derivada de la incursión irregular en territorio español de más de 70.000 inmigrantes a finales de julio. Sin embargo, desde el departamento que dirige Mónica García insistieron en asegurar que "aunque la situación no es una emergencia de salud pública, hay que trabajar en prevención, destacando que la medida más urgente es garantizar unas condiciones dignas para las personas migrantes". Además, Sanidad ha enviado a Fernando Simón a Ceuta para vigilar el riesgo de epidemias. Ya se han dado casos de sarna, tuberculosis y gastroenteritis.

Alertas del CNI y mafias

Los asentamientos improvisados en calles y playas forman parte desde hace casi un mes de una ciudad que trata de recuperar la normalidad mientras el CETI permanece desbordado, los menores esperan una solución y las instituciones mantienen sus dispositivos.

Pedro Sánchez también se desplazó a Ceuta antes de irse de vacaciones. El presidente responsabilizó a las mafias que operan desde Marruecos de aprovechar la situación de los migrantes.

Varias fuentes confirmaron a Antena 3 Noticias que el CNI remitió al Ministerio del Interior varios informes, semanas antes de la crisis, en los que advertía del riesgo de una entrada masiva de migrantes. Interior negó haber recibido esos avisos en esos términos, aunque reconoció que seguía la situación desde mediados de julio.

A ello se sumó un informe de Seguridad Nacional aprobado en abril, elaborado con la participación de 17 ministerios, que ya señalaba un incremento de la presión migratoria en Ceuta y Melilla por las entradas a nado. Moncloa sostuvo que se trataba de un aumento habitual en esas fechas e Interior defendió que el documento recogía una constatación estadística y no una alerta.

Mientras algunos migrantes esperan abandonar Ceuta, han aparecido redes que ofrecen traslados hacia la Península por cantidades que alcanzan los 7.000 euros. Durante estos días se han detectado desplazamientos en lancha y se han producido detenciones relacionadas con estas operaciones.

Mando Único del Gobierno

26 días después de la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoca al Consejo de Seguridad Nacional y también accede a una de las peticiones que desde el primer día hizo el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas: el mando único.

Justo antes del primer Consejo de Ministros de este curso tendrá lugar la reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional. Alrededor de la mesa en la que se sentará todo el Ejecutivo estarán las medidas económicas y sanitarias necesarias para atender a los miles de migrantes que siguen en la ciudad autónoma, así como a la población ceutí. También se valorarán los posibles mecanismos para poder agilizar las devoluciones a Marruecos, el traslado de 500 niñas a la Península o los controles fronterizos impuestos en los aeropuertos a viajeros procedentes de Italia, después de que ese país los estableciera para los pasajeros llegados desde España.

Los ministros, en el Congreso

Tras varias semanas de indignación y la exigencia de explicaciones, varios ministros han comparecido en el Congreso para dar respuesta a lo ocurrido en Ceuta. La primera, Margarita Robles, el pasado 26 de agosto. Sus primeras palabras fueron de recuerdo para "las personas que han perdido la vida en el contexto de estos acontecimientos" casi "100 personas muertas en España, en la frontera, en el mar".

La ministra volvió a lanzar una advertencia a Marruecos, la misma que ya hizo días atrás: "Que nadie siembre la menor duda de que Ceuta y Melilla son España".

La ministra también recordó la obligación del Gobierno de asegurar el cumplimiento de la legalidad junto con la protección de los derechos humanos, y en este sentido ha sido tajante al subrayar que los hechos de julio ponen de manifiesto la "necesidad" de articular una política "integral y coordinada" en el ámbito de la Unión Europea, que combine una gestión firme de las fronteras con la protección de los derechos fundamentales y las vidas de los migrantes".

Este jueves ha sido el turno de Félix Bolaños, que ha lanzado un mensaje de "confianza y tranquilidad" a los ciudadanos de Ceuta porque, ha asegurado, "el Estado está volcado para devolver cuanto antes la normalidad" a la ciudad autónoma. Ha subrayado también la atención humanitaria a los llegados, "seres humanos que merecen ser atendidos con humanidad", y ha pedido evitar cualquier discurso racista y xenófobo.

El ministro ha asegurado, en respuesta a los grupos parlamentarios en la comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso que "el Gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta". También ha asegurado este jueves que "no existe ninguna evidencia de que Marruecos haya liderado o impulsado la entrada masiva de personas" en Ceuta el 30 de julio, y ha acusado al PP y a Vox de "faltar al respeto" al país vecino.