Estrangulada mientras le apuñalaban 38 veces: así fue el asesinato de la profesora de Rafelcofer, en Valencia

Quedan pocos meses para que se cumplan dos años de la muerte de Rosa Carmen Pous Escrivà, profesora jubilada de Rafelcofer, en Valencia. Fue asesinada en su casa en la noche del sábado 27 de abril de 2024, en el número 10 de la calle Xiquet del municipio valenciano.

Ahora, tras tanto tiempo sin un argumento oficial que sostuviese las circunstancias de la muerte de Rosa Carmen, la autopsia ha salido a la luz. Los médicos forenses han decretado que la víctima fue estrangulada mientras la apuñalaban. En concreto, la mujer recibió 38 puñaladas aquella noche, las cuales le provocaron un shock hemorrágico que la llevaron a la muerte.

Rosa Carmen tenía heridas por el torso, los brazos y las manos fruto de las puñaladas. Algunas de ellas le hicieron daños superficiales, sin llegar a penetrar en el cuerpo. Pero otras, en cambio, dañaron arterias y órganos vitales que fueron desencadenantes de las hemorragias. Una propinada en el ventrículo izquierdo fue la más cruel: le provocó tal hemorragia que sufrió una parada cardíaca.

Pero la brutalidad fue más allá. Mientras se producía tal atrocidad, unas manos rodeaban el cuello de Rosa Carmen. Fue estrangulada mientras la apuñalaban, por lo que mientras se quedaba sin sangre a causa de las hemorragias, el oxígeno no podía entrar en su cuerpo. Así lo confirman las fracturas, arañazos y hematomas que se identificaron en el cuello, la mandíbula y el rostro de la mujer. Los cortes en sus brazos y en las manos también apuntan a que la mujer trató de defenderse, aunque sin éxito.

Los dos acusados de cometer el crimen

Esta información ha sido confirmada por la autopsia realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de València, y el informe ha sido presentado durante la tercera sesión del juicio que se está celebrando en la Audiencia Provincial de Valencia. El jurado popular encargado de deliberar también tiene los resultados. Ahora, deben decidir si Antonio 'Toni' S. E., de 46 años, y Rubén Ú. P., de 44, son culpables o inocentes del crimen.

Antonio y Rubén son los delincuentes a los que se les atribuye el asesinato, quienes fueron detenidos y encarcelados tras los hechos. En el juicio también se decretará si participaron con ensañamiento y alevosía. Los dos detenidos son politoxicómanos, y están acusados de un delito de asesinato y otro de robo con violencia e intimidación en casa habitada. El fiscal les pide 28 años de cárcel, 23 por matarla y 5 por el asalto. La acusación particular, por su parte, eleva la pena dos años más, a 30, al considerar tres agravantes: el abuso de superioridad (dos contra una), el ensañamiento y la alevosía.

Aunque los forenses no descartan que el crimen lo llevara a cabo una única persona, sí consideran que el asesino actuó con ensañamiento. El grupo de Criminalística, en cambio, sitúa a Rubén y a Antonio en el lugar. No obstante, del primero solo detectaron restos genéticos en una mancha de sangre en el marco de la puerta de la casa de Rosa Carmen. La carga genética del segundo sí que estaba presente en muchas de las muestras analizadas que resultan incriminatorias. Es por esto por lo que Antonio es el presunto autor material del crimen para los investigadores.

También encontraron restos de sangre en varias habitaciones de la casa de Rubén, lugar al que se dirigieron tras el asesinato, y en el asiento del copiloto de su amigo, donde se montaron después para ir a comprar droga con el dinero que le robaron a la víctima.

Los escritos de la defensa y las pruebas

La defensa de Antonio, Diego Verdú, sostiene que su cliente actuó con sus capacidades alteradas a causa de un brote psicótico y por el consumo de drogas y alcohol. Por el otro lado, la defensa de Rubén alega que su representado no tuvo nada que ver con el asesinato, y que todo fue obra de su compinche, mientras que él se vio sorprendido y no pudo hacer nada.

La prueba a la que se aferra Juan Carlos Navarro, abogado de Rubén, es un audio de casi dos horas que obtuvo Rubén con su móvil, donde no se hace ninguna referencia directa sobre el asesinato pero sí se escuchan algunas declaraciones comprometedoras. En la grabación, Antonio le pregunta a Rubén: "¿sabes cómo yo me describo?", y este le contesta: "asesino". También se oye como Rubén hace referencia a que su amigo se ha cortado y le recrimina que le está manchando la casa de sangre. La frase más comprometedora la pronuncia Antonio: "Si yo caigo, tú caerás conmigo".

Este viernes continúa el juicio con las declaraciones de los acusados y la reproducción de las periciales psiquiátricas que establecerán quién es culpable y cuántos años deberán permanecer en la cárcel por los delitos cometidos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.