Uno de cada tres españoles no está satisfecho con la conciliación de su vida laboral y familiar

Uno de cada tres españoles (32%) declara no estar satisfecho con la conciliación de su vida laboral y familiar, el dato más bajo de toda la Unión Europea (UE) según las cifras de un Eurobarómetro, que sitúa la media de ciudadanos europeos descontentos con su conciliación en un 18%.

Mientras que en países como Austria, Dinamarca o Luxemburgo el porcentaje de personas desencantadas con su nivel de conciliación es apenas del 10%, España se sitúa, junto a Rumanía, Grecia y Bulgaria, entre los Estados miembros en los que más de un 30% de los encuestados declara no sentirse satisfecho en este sentido

España se encuentra también entre los países en los que menos personas (52%) dicen tener acceso a una organización flexible de su tiempo de trabajo con fórmulas como la jornada reducida, un nivel que solo es menor en Bulgaria (39%), Croacia (46%), Grecia (47%), Lituania (49%) y Chipre (51%).

Además, uno de cada cuatro encuestados en España no consideran sencillo beneficiarse de este tipo de fórmulas de trabajo y uno de cada tres cree que sus superiores o jefes disuaden a los empleados de acogerse a una organización más flexible de su horario laboral.

A nivel europeo, un 61% de los encuestados aseguran que disponer de una organización flexible les permitiría continuar trabajando en lugar de acogerse a una baja por diferentes motivos. En cambio, el 43% de los asalariados con jornada parcial dice que estaría dispuesto a pasar a jornada a tiempo completo si la empresa les ofreciera flexibilidad.

En cuanto a las bajas de paternidad, casi la mitad de los hombres en la Unión Europea (un 45%) no disponen de la posibilidad o no tienen la intención de acogerse a una baja de paternidad si tienen un hijo, frente a un 35% que asegura haber disfrutado de este periodo de baja laboral o pretende hacerlo si tiene un bebé. Por su parte, el 53% de los españoles en edad activa quiere disfrutar de esta baja o ya lo ha hecho en el pasado, mientras que solo un 12% dice que su empresa no les da esa oportunidad.

El 22% de los españoles que no se acogieron a la baja de paternidad señala que su motivo era económico, ya que no podrían permitírselo, mientras que un 34% dice que lleva a sus hijos a la guardería o tiene otra persona para que los cuide.

Solo el 6% de los españoles consideró en la encuesta que el cuidado de los hijos corresponde a las mujeres, una respuesta que dieron un 8% de los europeos. Entre los motivos que llevarían a más padres a solicitar estas bajas, un 38% de los españoles señala que poder dividir en varios bloques el periodo de ausencia sería un incentivo positivo, mientras que un 34% quiere "garantías" de que su puesto de trabajo se va a respetar en su ausencia y en el retorno y un 28% apunta la importancia de tener apoyo de sus superiores y compañeros de trabajo.

Preguntados por la proporción de su salario que consideran adecuada para instarles a solicitar una baja por motivos familiares, la cifra más común es el 75% del mismo, una respuesta que dan más de la mitad de los españoles (55 %) y uno de cada cuatro europeos (43%).

No obstante, es elevada también la tasa de personas que dicen que cogerían esta baja si fuera necesario incluso aunque no fuera remunerada, casi tres de cada diez europeos y uno de cada cinco españoles, y las mujeres están más dispuestas a hacerlo que los hombres, con una diferencia que en países como Polonia o la República Checa alcanza los 16 puntos porcentuales.