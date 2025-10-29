Edadismo, la discriminación silenciosa que sufre el 71% de los mayores de 55 años

El dato es preocupante y llamativo: El 71,1% de los mayores de 55 años ha sentido en algún momento haber sido discriminado por su edad. Es decir, haber sufrido edadismo. Según la RAE este término se refiere a la "discriminación por razón de edad" y, aunque el 63% de la población nunca ha oído el término o le suena pero no sabe lo que es, la mayoría de los mayores de 55 años lo sufren. Así lo confirma el I Barómetro de Edadismo 'Hablando en Plata', iniciativa de Antena 3 y laSexta. Se trata del primer barómetro sobre edadismo de nuestro país, una investigación pionera que nace con el objetivo de poner cifras y voz al maltrato invisible -y muy doloroso- que sufren millones de personas mayores en España.

Mayor discriminación en el ámbito laboral

En la presentación de este I Barómetro de Edadismo, un acto dirigido por Sonsoles Ónega y que ha contado con Raquel del Castillo, directora de ‘Hablado en Plata’; Anabel Suso, directora de Innovación de Políticas Públicas de Red2Red Consultores; Jose Antonio Antón, director general de Atresmedia Audiovisual; y María Rosa Martínez Rodríguez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, también se han desgranado los ámbitos en los que más se sufre este problema.

Los encuestados creen que el empleo es el ámbito donde más discriminación existe. Lo afirma el 68,2% de los entrevistados. Sin embargo, el ámbito digital cobra mucha relevancia porque el 64,9% cree que también existe edadismo aquí. Por el contrario el ámbito familiar y los servicios de salud es donde la percepción de edadismo es menor.

El 84,5% de quienes han buscado trabajo en el último año ha sentido que su edad era una desventaja respecto al resto de candidatos. Un porcentaje que se incrementa (88%) entre las mujeres. Además, uno de cada tres personas mayores de 55 años que han buscado empleo en ese tiempo considera que le han tratado de manera negativa durante una entrevista por su edad.

Los otros ámbitos en los que los entrevistados hacen hincapié son los del área digital y la Administración Pública. El 41,3% señala haber vivido en el último año una discriminación relacionada con la edad en sus gestiones con la Administración Pública y el 29% asegura haber sido obligado a hacer trámites por Internet sin saber hacerlo. Un hecho que abre una brecha digital grandísima.

