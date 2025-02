Más del 70 % de los comedores escolares no fríe los alimentos con aceites recomendados

Un texto en el que además señala que el 33,5% de los menús escolares no está supervisado por profesionales con formación acreditada en nutrición humana y dietética. Por otra parte, el informe indica que más de un 20% (el 21,53%) no cumplen al menos el 75% de las frecuencias mínimas aprobadas por la Comisión Institucional de la AESAN.

El informe detalla también que casi un 30% de los centros escolares de nuestro país (el 29,15%) ofrece tres o más raciones semanales de fritura, cuando la recomendación aprobada por la Comisión Institucional de la AESAN es no ofrecer más de dos raciones a la semana. Así mismo, se recomienda que los alimentos se frían solamente con aceite de oliva o aceite de girasol alto oleico, y esta indicación la incumplen más del 70% de los centros escolares (el 71,08%).

Frente a datos como estos y a cifras como las que arrojó el último Estudio ALADINO (Alimentación, Actividad Física, Desarrollo Infantil y Obesidad), el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, está tramitando un Real Decreto sobre Comedores Saludables y Sostenibles, en el que se establecerán las recomendaciones que establece la AESAN como pautas obligatorias, endureciendo los criterios y las frecuencias de los alimentos más nocivos para la salud. Así mismo, este Real Decreto prohibirá que se sirvan bebidas azucaradas u otras bebidas alternativas al agua durante las comidas en los centros escolares, una medida que guarda relación con otro de los datos que arroja el informe del Plan Nacional: cada vez hay menos centros escolares que ofrecen agua como única bebida durante las comidas. Y es una tendencia que se ha acelerado en unos pocos años: en 2021 casi la totalidad de los comedores escolares (el 99,68%) ofrecía únicamente agua para beber a la hora de comer, y en solo dos años, ese porcentaje cayó en 2023 por debajo del 85% (83,58%).

Casi 6.000 inspecciones

El informe anual publicado por la Aesan se ha elaborado a partir de inspecciones realizadas en 2023 a comedores escolares situados en 14 comunidades autónomas. Se han llevado controles en 5.095 centros con comedor escolar, 138 máquinas expendedoras, 351 cafeterías y 153 cocinas centrales.

En el informe del Plan Nacional destacan más datos como el hecho de que el 37% de los comedores escolares sirven dos o menos raciones de verdura fresca a la semana, cuando se recomiendan tres o cuatro raciones semanales, o que un 7% de los centros no ofrece nunca pescado, siendo lo recomendable que los estudiantes lo comieran entre una y tres veces a la semana. Además, en el documento se indica que el 16% de los comedores escolares no cumple con la recomendación actual de ofrecer cuatro o cinco raciones de fruta por semana. Así mismo, el informe refleja que casi un tercio de los comedores escolares abusan de los platos precocinados, ofreciendo estos platos cuatro o más veces al mes. Mientras, casi un 15% los centros no cumplen con la recomendación de servir al menos una ración semanal de hortalizas y otra de legumbres.

Todas estas variables hacen que los índices de exceso de peso en los escolares de 6 a 9 años siga siendo un problema, aunque ha disminuido en un 4,5 % en los últimos cuatro años. Sin embargo, esa mejoría no se ha percibido en las familias con rentas más bajas, con indicadores relativamente constantes desde 2011.

Este programa de control está centrado principalmente en la revisión documental y en la realización de inspecciones para comprobar el cumplimiento de los criterios establecidos con el fin de promover una alimentación saludable y sostenible. También sirve para evaluar la oferta alimentaria en centros escolares, y los alimentos y las bebidas que hay en las máquinas expendedoras y cafeterías.

Así mismo, se evalúa el cumplimiento de la normativa y de las recomendaciones en relación con los menús, la calidad nutricional de los ingredientes empleados y la oferta y frecuencia de los distintos alimentos

El Plan Nacional de Control Oficial de la Cadena Alimentaria 2021-2025 describe la organización y ejecución del control oficial por las distintas autoridades competentes a nivel estatal, autonómico y local, a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación a lo largo de toda la cadena alimentaria.

